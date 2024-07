"Qui ci sono i diavoli": la deputata NoVax che vuole esorcizzare il Parlamento europeo

Alla sua prima partecipazione a una Plenaria ha proposto di portare un prete al Parlamento europeo per fare un esorcismo e purificarlo dai "diavoli". "Proprio come nel Parlamento rumeno, qui si incontrano i demoni". Durante il dibattito con Ursula von der Leyen, in occasione del voto di fiducia, ha interrotto la discussione urlando in Aula contro la "dittatura" europea, mentre brandiva un'effige di Gesù, una busta dell'immondizia e indossava una museruola.

È Diana Sosoaca, leader del partito rumeno di estrema destra S.O.S. Romania, eletta per il suo primo mandato come europarlamentare che svolgerà nel gruppo dei Non iscritti. "La mia era una protesta contro questa dittatura, questa non è una democrazia è una dittatura", dice dopo essere stata cacciata dall'Aula, accusando Ursula von der Leyen di aver contribuito alla morte di migliaia di persone obbligando gli europei a vaccinarsi.

La retorica NoVax è infatti uno degli argomenti cari a questa eurodeputata che è stata anche membro del Parlamento nazionale della Romania. "Hanno rubato un sacco di soldi, miliardi di euro con i contratti per comprare i vaccini, ma la pandemia è stata tutta una finzione. E a causa delle dosi molte persone sono morte o hanno avuto altri gravi problemi. E la colpa è di von der Leyen, è stata lei a costringerci a fare la vaccinazione". Sosoaca indossa un costume tradizionale popolare rumeno, ha spiegato di aver portato nell'edificio la mirra, una resina profumata, e "l'icona di Santa Paraskeva", una santa dei Balcani del X secolo.

All'inizio di questa settimana, in un video registrato in diretta su Facebook durante la votazione per l'elezione del presidente del Parlamento, Sosoaca si è filmata mentre cancellava dalla scheda per la votazione i nomi della presidente Roberta Metsola e dell'unica avversaria che la popolare maltese ha avuto per la carica di presidente dell'Aula, Irene Montero di The Left. Al posto dei loro nomi ha scritto in maiuscolo MAI PER L'UCRAINA, MAI PER GLI LGBT, MAI PER LA DITTATURA DELL'UE.