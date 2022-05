L’Ue promette armi alla Moldavia in vista di un possibile conflitto in Transnistria

Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha promesso che l'Unione europea “aumenterà considerevolmente” il suo sostegno militare alla Moldavia. Il Paese confinante con l’Ucraina nelle ultime settimane è stato coinvolto nel conflitto, con esplosioni nella regione separatista filo-russa della Transnistria che hanno creato forti preoccupazioni sul fatto che la guerra possa estendersi al di fuori dei confini ucraini.

“Abbiamo in programma di aumentare considerevolmente il nostro sostegno alla Moldavia nell’anno in corso, fornendo ulteriore equipaggiamento militare alle sue forze armate”, è l’impegno che ha preso Michel questa mattina in una conferenza stampa congiunta con la presidente moldava, Maia Sandu, durante la sua visita nella capitale Chisinau.

“È nostro dovere europeo aiutare e sostenere il vostro Paese e aumentare il nostro sostegno alla vostra stabilità, sicurezza e integrità territoriale”, ha aggiunto il presidente del Consiglio europeo rivolgendosi alla controparte moldava. “Continueremo ad approfondire la nostra partnership per avvicinare il vostro paese all’Ue”, ha concluso Michel.

La Moldavia ha invece confermato di aver preparato “piani di emergenza” per scenari 'pessimistici' in relazione ai timori di essere trascinata nel conflitto che ha colpito la vicina Ucraina. La presidente Sandu, tuttavia, ha spiegato che la Moldavia non vede una minaccia "imminente" di disordini dalla guerra in Ucraina, nonostante le "provocazioni" dei separatisti filorussi nella regione della Transnistria, che hanno riportato una serie di attacchi ed esplosioni e hanno incolpato Kiev. Sandu e il suo governo hanno invece preso di mira le fazioni separatiste "pro-guerra".

La Russia, che ha circa 1.500 soldati di stanza in Transnistria, si è invece detta "allarmata" da "atti terroristici" nella regione e sta monitorando da vicino la situazione.