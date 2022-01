In Ucraina la guerra c'è già da otto anni e ha fatto 14mila morti

L’attenzione di tutto il mondo è in questo momento puntata sull’Ucraina, e nonostante siano ancora attivi i canali diplomatici in molti temono che Mosca stia preparando un imminente intervento militare. Ma nel Paese ex sovietico la guerra c’è già, e va avanti da anni. Nelle province orientali, a maggioranza filo-russa, si continua a sparare e a morire dal 2014, quando ebbe inizio un'insurrezione separatista sostenuta e fomentata da Mosca. Nella nazione la Russia e l’Occidente alimentano opposte pulsioni per portare il Paese nelle rispettive sfere d'influenza, e così l’Ucraina resta divisa sia politicamente che geograficamente.

L’Ucraina in Europa?

Per fissare un punto d’inizio della crisi bisogna fare un passo indietro alle proteste note come “Euromaidan”, che mostrano l’indebolimento progressivo dello stretto rapporto tra Kiev e Mosca e l'avvicinamento della prima all’orbita occidentale. È il 21 novembre 2013: una folla riempie la piazza dell’indipendenza di Kiev (Maidan Nezalezhnosti), per protestare contro la sospensione dell’accordo di associazione e libero scambio con l’Ue. La decisione è stata presa piuttosto inaspettatamente dal presidente ucraino Viktor Yanukovych: dopo mesi di negoziati con Bruxelles, il poitico filorusso cambia bruscamente rotta e sceglie di riavvicinare il Paese a Mosca, con cui Kiev ha legami storicamente molto forti.

Yanukovych ordina la repressione violenta delle manifestazioni pacifiche, che sfociano nei mesi successivi in aperta rivolta espandendosi in tutto il Paese. I manifestanti protestano contro il regime ritenuto oppressivo e corrotto, richiedendo un ritorno al percorso di avvicinamento al modello sociale, politico ed economico europeo. Il 22 febbraio 2014 Yanukovych, deposto dal parlamento, fugge in Russia. Nel frattempo, le violenze nelle proteste hanno causato oltre un centinaio di morti e hanno acuito la divisione nel tessuto sociale ucraino, con le popolazioni russofone (concentrate nelle regioni orientali e meridionali) che si sentono messe all’angolo sempre più dalla nuova linea governativa filo-europeista.

L’annessione della Crimea

In questo contesto a fine febbraio dei militari senza insegne nazionali, chiamati “omini verdi” per il colore delle loro uniformi (e che si scopriranno poi essere russi), occupano i centri del potere nella penisola meridionale della Crimea, penisola che si estende nel Mar Nero, prendendo successivamente il controllo della regione. Storicamente, gli abitanti della Crimea si sono sempre sentiti vicini alla Russia e il russo è la lingua parlata dalla maggioranza della popolazione. Con l’insorgere dei disordini e la violenza delle autorità ucraine, nella regione in molti hanno perso fiducia nei confronti di Kiev.

A metà marzo il parlamento regionale organizza, d’accordo con Mosca, un referendum in cui la popolazione locale si esprime alla quasi unanimità (97%) per l’annessione alla Russia. Il governo ucraino, insieme a tutto l’Occidente, non accetta la validità di quella consultazione, ma il Cremlino non perde tempo e il 18 marzo la Crimea viene ufficialmente annessa alla Federazione. Il tutto avviene senza spargimento di sangue, ma la mossa costerà a Mosca l’esclusione dal G8 (che diventa il G7) e pesanti sanzioni economiche.

Molto degli abitanti della penisola, soprattutto gli appartenenti a minoranze etniche come i tatari, decidono a questo punto di abbandonare la regione. Secondo le organizzazioni umanitarie, chi rimane va incontro a repressione e persecuzioni. Si avvia così un processo di russificazione della Crimea (cioè di mantenimento di una forte maggioranza russofona, anche tramite l’insediamento diretto di russi da oltre confine) che non si è mai fermato da allora. Nel marzo 2020, Mosca ha dichiarato la penisola una “regione di confine” del proprio territorio nazionale, rendendo di fatto gli abitanti sprovvisti di un passaporto russo degli stranieri nella loro stessa terra e aprendo la strada ad espropri e sfratti.

La guerra dimenticata

Ma il peggio deve ancora venire. Nell’aprile 2014, i disordini si estendono alla regione industriale del Donbass (nell’est dell’Ucraina), anch’essa a forte maggioranza russofona, con gli epicentri nelle città di Donetsk e Lugansk, dove vengono proclamate le omonime Repubbliche popolari a seguito di altri contestati referendum. Lo scontro tra le forze ucraine e i separatisti, che tutti ritengono supportati da Mosca nonostante il Cremlino abbia sempre negato, si trasforma in un vero e proprio conflitto. I ribelli chiedono l’autonomia politico-amministrativa e addirittura l’unione territoriale con la Russia: richieste fermamente respinte dal nuovo presidente ucraino Petro Poroshenko, che intende riprendere il controllo degli oblast (distretti) orientali, che si trovano nelle mani di quelli che definisce terroristi.

Lì, da allora, la guerra non è mai finita. Il processo di pace viene affidato al cosiddetto formato Normandia (composto da Russia, Ucraina, Francia e Germania) e porta agli accordi di Minsk (siglati in due tranches nel 2014 e 2015), giudicati generalmente piuttosto deboli. Viene istituito un cessate-il-fuoco, che però viene violato ripetutamente da entrambe le parti. Di fatto, si combatte una guerra di posizione: tutto è impantanato e la linea del fronte è rimasta sostanzialmente immobile. Una guerra dimenticata, di cui solo lo scorso dicembre gli Stati Uniti e le cancellerie europee sembrano essersi ricordati, allarmati dai rapporti che suggerivano un imminente attacco russo, mentre le violazioni dell’ultima tregua (siglata nel luglio 2020) si moltiplicavano.

L’Onu ha stimato circa 14mila morti (di cui almeno 3mila civili) dall’inizio delle ostilità. Questi includono i 298 passeggeri di un aereo di linea della compagnia Malaysia Airlines, diretto da Amsterdam a Kuala, abbattuto nel luglio 2014 da separatisti filo-russi, che avrebbero colpito il velivolo per sbaglio, avendolo scambiato pe run aereo militare. Nell’Ucraina orientale, oltre 730mila persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case (360mila solo nel 2014, alla massima intensità del conflitto). In questi territori, anche la popolazione civile si è abituata ad uno stato di guerra costante. Diverse città stanno addestrando i residenti ad usare le armi da fuoco per fornire un eventuale supporto all’esercito ucraino proprio in questi giorni.

Conflitti congelati

La cosiddetta crisi ucraina ha un potenziale esplosivo per l’assetto geo-strategico internazionale. Le radici della questione affondano negli anni Novanta, quando si sgretolò l’Urss e finì la Guerra fredda. Il grande impero multinazionale sovietico era stato costruito soffocando le pulsioni nazionaliste di molti popoli nel bacino del Mar Nero, che sono inevitabilmente riaffiorate al suo collasso. La Russia moderna ha poi seguito una politica estera aggressiva per riguadagnarsi il rango di grande potenza, guidata anche dalla percezione di un accerchiamento costante da parte dell’Occidente. Accerchiamento che, tramite la progressiva espansione ad est della Nato (l’alleanza nordatlantica di mutua difesa), è in effetti avvenuto.

In tutta risposta, Mosca ha adottato una strategia di destabilizzazione in diverse aree dell’ex-Urss, appunto intorno al Mar Nero e nel Caucaso. Sono i cosiddetti “conflitti congelati”, delle guerre latenti in territori dalla sovranità contesa: la Transnistria (tra Moldavia e Ucraina), l’Ossezia del sud e l’Abchazia (tra Georgia e Russia) ed il Nagorno-Karabakh (tra Armenia ed Azerbaijan), cui si aggiunge, appunto, il Donbass in Ucraina.

Per molti analisti, Mosca ha un forte interesse a tenere “in vita” questi conflitti (senza però farli deflagrare in guerra aperta) per una ragione legata allo statuto della Nato. Infatti, se ogni Stato è teoricamente libero di chiedere l’ingresso nell’organizzazione, i Paesi impegnati in una disputa territoriale con altre nazioni hanno chance molto basse di entrare nell’alleanza: dunque, la Nato difficilmente potrà espandersi dove la Russia tiene salda la sua “presa”.

Kiev, Mosca e l’Occidente

Ad ogni modo, appare chiara la rilevanza strategica dell’intera vicenda: l’Ucraina si sta avvicinando sempre di più all’Occidente, sia sul piano politico (Poroshenko ha rinnovato l’accordo di associazione con l’Ue) che su quello militare (con i Paesi Nato che stanno aumentando la fornitura di armi a Kiev). Ma questa evoluzione non avverrà senza scossoni, visto che la Russia, un’ex potenza avviata verso il declino, vuole apparentemente mostrare i denti. Kiev vede la perdita della Crimea e le infiltrazioni russe nelle province orientali come ingerenze dirette del Cremlino. Inoltre, si è sempre rifiutata di riconoscere i rappresentanti delle autoproclamate Repubbliche popolari, considerandole territorio sovrano ucraino sotto occupazione straniera. Negli accordi di Minsk è prevista la concessione di un certo grado di autonomia alle province di Donetsk e Lugansk, ma il governo ucraino non intende procedere finché non sarà risolto il nodo della presenza militare russa.

Dal canto suo, Vladimir Putin ha chiesto delle garanzie scritte che la Nato non si allargherà ancora verso est (in Ucraina e Georgia), poiché questo lederebbe in maniera sostanziale l’interesse nazionale russo. Washington ha ribadito che spetta agli Stati in questione, e non a Mosca, la scelta sull’eventuale adesione all’alleanza. Ma sono in molti a sostenere che provocare eccessivamente il Cremlino rischierebbe di alienare definitivamente la Russia all’Occidente. Il quale avrebbe invece tutto l’interesse a mantenere un dialogo costruttivo con Mosca, non da ultimo in funzione di “contenimento” anti-cinese.

Putin ha recentemente definito russi e ucraini “un solo popolo”, parlando dei due Paesi come facenti parte di un “medesimo spazio storico e spirituale”. Se questo significa che la “madre Russia” intende sul serio ricongiungere a sé il figliol prodigo ucraino, o finanche parti del suo territorio, è la domanda che si stanno ponendo le cancellerie di mezzo mondo.