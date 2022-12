Macchinista ubriaco salta le fermate del treno e si lamenta del lavoro all'altoparlante

Disavventura ieri sera per i passeggeri della ferrovia suburbana S60 di Stoccarda. Non solo un treno ha saltato le fermate, ma chi era a bordo ha potuto sentire per parte del viaggio le lamentele del macchinista diffuse con l'altoparlante. L'uomo, una volta che il treno ha fermato la sua corsa, è stato arrestato ed è risultato positivo all'alcol test.

Per i viaggiatori è stata una corsa decisamente diversa dal solito: alcune fermate sono state ignorate, in altre il treno si fermava ma le porte restavano chiuse. Come sottofondo poi, l'altoparlante diffondeva la voce del macchinista impegnato a lamentarsi dei suoi datori di lavoro e del suo impiego. L'uomo ha anche informato i passeggeri sulla vita privata dei colleghi con aneddoti e pettegolezzi.

All'ennesima fermata saltata, nella località di Rutesheim, una donna che attendeva l'arrivo della figlia ha allertato la polizia dopo aver visto sfrecciare il treno in stazione senza fermarsi.