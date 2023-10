Traghetto si incaglia e il carburante finisce in mare

Un traghetto con a bordo 75 passeggeri si è incagliato domenica 22 ottobre nel sud della Svezia. C'è stata una perdita di carburante, che ha raggiunto la costa. Si tratta del traghetto Marco Polo della TT-Line che collega Germania, Polonia, Lituania e Svezia.

Il mezzo stava navigando tra i porti di Trelleborg e Karlshamn, in Svezia, e si è incagliato a sud di Karlshamn domenica mattina. I passeggeri sono stati evacuati. Il traghetto "ha perso gasolio per diversi chilometri prima di incagliarsi nella zona in cui si è arenato", secondo la dichiarazione delle autorità svedesi.

Come da prassi è stata aperta un'indagine. Parallelamente l'Agenzia svedese per la protezione civile si è attivata per la decontaminazine del sito lunedì. "Le autorità svedesi, il comando della nave e il team di terra di TT-Line stanno valutando i danni al traghetto", ha dichiarato la compagnia in un comunicato.

