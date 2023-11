I ragazzini che usano i giochi online per fare propaganda del terrorismo

Le piattaforme di giochi online usate per fare propaganda del terrorismo. Dua ragazzini, di 15 e 16 anni, sono stati arrestati in Spagna con l'accusa di aver diffuso online "materiale propagandistico sull'organizzazione terroristica Daesh (Isis)". A dare la notizia è la Guardia Civil.

I due ragazzini, secondo l'agenzia Efe, si sono "auto-indottrinati", per poi iniziare a diffondere messaggi di indole jihadista su internet, in particolare su piattaforme virtuali del mondo dei videogiochi, con l'obiettivo di riuscire a "indottrinare terze persone".

Tra i messaggi diffusi dai due minori, aggiunge la Guardia Civil, c'è anche "il giuramento di fedeltà prestato dall'autore dell'attacco terroristico avvenuto a Bruxelles lo scorso 16 ottobre, in cui sono stati assassinati due cittadini svedesi". Per entrambi è stato disposto l'ingresso in un centro di giustizia minorile.

