In Svezia la destra vince le elezioni, la premier Andersson si dimette

La premier svedese Magdalena Andersson, leader dei Socialdemocratici, ha annunciato le dimissioni dall'incarico. La notizia è stata ufficializzata in diretta tv mentre si contano gli ultimi voti delle elezioni politiche di domenica scorsa, vinte dalla destra.

Quando è stato scrutinato il 99% dei voti, la coalizione dei partiti di destra - Moderati, Democratici svedesi, Cristiano democratici e Liberali - ha ottenuto 176 seggi (uno in più della maggioranza necessaria), contro i 173 del blocco di sinistra guidato dalla premier.

Festeggia invece Jimmie Akesson, il giovane leader del partito e membro dei Conservatori europei, il partito Ue guidato da Giorgia Meloni, che ha affermato che il suo partito sarà "una forza costruttiva e trainante" per la ricostruzione della sicurezza in Svezia. Il progetto di Akesson ha molto a che vedere con la sua leader europea Meloni, tanto che gli analisti politici a Bruxelles vedono nell'affermazione dei Ds in Svezia una sorta di preambolo di quello che potrebbe accadere a breve in Italia.