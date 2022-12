Due studentesse accoltellate mentre vanno a scuola

Dramma in Germania, nella cittadina di Illerkirchberg, nel land del Baden-Württemberg: intorno alle 7.30 di lunedì mattina, un uomo ha aggredito due studentesse della scuola media, ferendole gravemente, mentre aspettavano l'autobus. Alcuni testimoni che hanno assistito all'aggressione hanno immediatamente chiamato la polizia e un'ambulanza. Le due ragazze ferite, di 13 e 14 anni, sono state soccorse e portate in ospedale con gravi ferite.

L'aggressore, secondo quanto riporta la Bild online, è fuggito in un condominio vicino alla scuola. La polizia ha circondato l'edificio e ha arrestato il presunto autore dell'aggressione. Al momento non è chiaro se le ragazzine e l'uomo che le ha accoltellate si conoscessero. Le indagini sono ancora in pieno svolgimento, mentre la scena del crimine è stata transennata per effettuare i rilievi necessari.