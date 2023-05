Le sparano mentre è nel camper: gravemente ferita una turista italiana

Una tragedia sfiorata e un'aggressione, al momento senza movente. Una turista italiana è stata colpita, alle 22 di ieri sera mercoledì 24 maggio, da un proiettile mentre si trovava in un'area di sosta all'interno del proprio camper. L'aggressione è avvenuta in Corsica, nei pressi di Casanova, comune di appena 300 abitanti situato nella parte interna dell'isola. Il camper della donna sarebbe stato raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco secondo quanto riportano gli inquirenti francesi. Uno di questi avrebbe raggiunto la donna, una 58enne che era in vacanza nell'isola e che si accingeva a tornare in Italia. Illeso fortunatamente il marito che viaggiava con lei. Operata d'urgenza all'ospedale di Bastia, la turista non sarebbe più, fortunatamente, in pericolo di vita.

La polizia francese ha aperto un'inchiesta con un'accusa di tentato omicidio, momentaneamente a carico di ignoti. Il procuratore ha precisato che il veicolo si trovava parcheggiato in un'area di sosta ma che i turisti praticavano "il campeggio libero", non in aree predisposte per tende, roulotte e camper.