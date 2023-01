Uomo colpito da colpi di arma da fuoco a Parigi, gravissimo

Un uomo è stato colpito da alcuni colpi d'arma da fuoco a Parigi, domenica sera. Il fatto è avvenuto in Avenue De la République, in zona centrale. È in gravissime condizioni.

Secondo i primi riscontri, sarebbe stata la polizia a sparare. Il ferito è stato soccorso da alcuni passanti che hanno cercato di rianimarlo con il massaggio cardiaco prima dell'arrivo dell'ambulanza. Non è chiaro cosa sia avvenuto nè perché gli agenti siano stati costretti a usare le armi d'ordinanza.

Alcuni testimoni hanno riferito che l'uomo armeggiava con qualcosa mentre era insieme ai suoi cani. Ma lo svolgimento dei fatti è al vaglio degli investigatori.