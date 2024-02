Ragazzina di 12 anni venduta in sposa per tremila euro

Una ragazzina di dodici anni "venduta" dai genitori per tremila euro. Questa la somma che mamma e patrigno avrebbero chiesto per darla in sposa. La coppia vive a Malagon, in Spagna.

Le indagini sono state avviate dalla guardia civile alla fine del mese scorso quando la ragazzina si è confidata con dei conoscenti, raccontando di essere vittima di aggressioni fisiche abituali da parte della madre e di volere allontanarsi da casa, per proteggersi. L'adolescente avrebbe poi parlato di un matrimonio combinato. Gli agenti hanno contattato la scuola e hanno scoperto che la ragazzina risultava assente: i genitori avevano comunicato un cambio di domicilio. Gli elementi raccolti dagli inquirenti hanno portato ai fermi della madre e del patrigno, che è stato trovato con 3.800 euro in contanti in tasca. L'uomo ha detto di avere guadagnato la somma con la raccolta delle olive, ma è stato smentito da successivi accertamenti. Nello stesso tempo la polizia ha individuato la giovane a di Baza, in provincia di Granada, e l'ha affidata alla Giunta dell'Andalusia.