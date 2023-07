Il sindaco che vuole schedare il Dna dei cani per sapere chi ha fatto la cacca per strada

Una città di 70mila abitanti al sud della Francia e un sindaco controverso che si è messo in mente di realizzare un progetto curioso: schedare il Dna di tutti i cani per sapere e multare chi di loro ha fatto la cacca per strada. Accade a Beziers, cittadina non lontana da Montpellier: qui tutti i padroni dei cani saranno obbligati a fornire al comune un campione di saliva dei propri cani. L'obiettivo? Creare uno schedario generico per capire chi non raccoglie gli escrementi dei propri animali. È quanto annunciato dal sindaco della cittadina Robert Ménard che aveva già provato a introdurre la norma nel 2016 e che denuncia come l'amministrazione debba raccogliere più di mille cacche di cani al mese per l'inciviltà dei padroni. Le multe, in caso, possono ammontare a più di 100 euro. Sembra un'iniziativa bizzarra: in realtà non è la prima.

In Spagna un sistema simile è stato introdotto in molte città: a Malaga, gli escrementi per strada sarebbero anche diminuiti dopo la profilazione, anche se non drasticamente. In Italia già esiste un qualcosa di simile a Malnate, in provincia di Varese, mentre scatterà nel 2024 nella provincia autonoma di Bolzano ed è in fase di studio da parte del comune di Genova. Ma in realtà la profilazione genetica dei migliori amici dell'uomo potrebbe essere molto utile per uno scopo più nobile:scoraggiare il loro abbandono indiscriminato. Una piaga che, spesso in estate, raggiunge livelli considerevoli.

Continua a leggere su Today.it