Salta il bilaterale tra Meloni e Zelensky: gli incontri saranno a gruppi

Niente bilaterali e, di conseguenza, niente colloquio privato con Giorgia Meloni. L'incontro tra la premier italiana e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che doveva avvenire a margine del Consiglio europeo straordinario, non avverrà nelle modalità previste. I capi di Stato e di governo dell'Unione europea potranno incontrare Zelensky, non privatamente ma a piccoli gruppi, in riunioni organizzate dal Consiglio "per dare a tutti i leader la possibilità di parlare con il presidente ucraino".

Niente bilaterali: incontri a gruppi con Zelensky

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni incontrerà Volodymyr Zelensky insieme allo spagnolo Pedro Sanchez, al polacco Mateusz Morawiecki, all'olandese Mark Rutte, allo svedese Ulf Kristersson e al presidente rumeno Klaus Johannis. Secondo fonti Ue, il Consiglio ha previsto di procedere in questo modo per ragioni di tempo: escludendo Emmanuel Macron e Olaf Scholz che hanno già parlato direttamente con Zelensky ieri sera all'Eliseo, restano altri 25 leader. Se tutti avessero parlato con Zelensky, sarebbero occorse ore e ore, che il presidente ucraino non ha. Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha parlato già stamani, prima di entrare, di incontri previsti a gruppi tra i leader e Zelensky. Altre fonti attribuiscono la scelta del formato al ritardo che si è accumulato nella tabella di marcia del summit. Il Consiglio Europeo dovrebbe riprendere i lavori intorno alle 16.30.

La conferenza stampa a Bruxelles

Nel frattempo, il leader ucraino ha parlato in conferenza stampa a Bruxelles, ipotizzando una possibile adesione dell'Ucraina all'Ue: "Penso di aver sentito, forse ho voluto sentire o forse chiediamo troppo, che dopo i risultati delle raccomandazioni potremo aprire il dialogo sul nostro futuro nell'Ue. Naturalmente ne abbiamo bisogno quest'anno, per motivare il nostro esercito". Sono attaccati dai russi e combattono per...abbiamo bisogno del 'per', per la patria ma anche per entrare nell'Ue. Ne abbiamo bisogno quest'anno. E quando dico quest'anno intendo il 2023, Charles", ha aggiunto rivolgendosi a Charles Michel. E il presidente del Consiglio europeo: "Sento moltissimo la responsabilità di raggiungere l'unanimità nel Consiglio europeo", dice.

"Voglio ringraziarvi - ha aggiunto - perché avete capito quanto abbiamo bisogno di artiglieria, di carri armati, di missili a lungo raggio e di moderni jet da combattimento. Vi siamo molto grati per averci dato questo sostegno militare. Dobbiamo accelerare questa collaborazione renderla più rapida di fronte alla mobilitazione dell'aggressore. Siamo molto grati a tutti i Paesi Ue che capiscono che i nostri coraggiosi soldati stanno combattendo contro il terrore russo con il vostro sostegno, contro l'aggressione russa, non solo all'Ucraina ma all'Europa".

Zelensky anche parlato dell'incontro avvenuto nella giornata di ieri a Parigi con Macron e Scholz: "Abbiamo avuto un incontro molto potente e importante. Lo vedo come un incontro positivo: non annuncerei le cose pubblicamente, ma si è parlato di aumentare le capacità militari ucraine, inclusi i carri armati".