Poliziotto spara e uccide 17enne che guidava un'auto: come sono andate le cose

Nanterre, cittadina alle porte di Parigi, infiammata dalle proteste con scontri tra cittadini e forze dell'ordine. Un poliziotto è accusato di avere sparato a ragazzo di 17 anni uccidendolo. Il giovane era alla guida di un'auto e si sarebbe opposto a un controllo. Il poliziotto, che ha aperto il fuoco quando il giovane è ripartito invece di sottoporsi ai controlli, è stato fermato. Tra le strade di Nanterre è esplosa la rabbia, con scontri e feriti.

La dinamica dei fatti che hanno portato all'uccisione del diciassettenne è ancora confusa e controversa. I fatti sono avvenuti nei pressi della stazione RER di Nanterre-Pre'fecture, nella periferia ovest di Parigi. All'inizio la polizia ha detto che il veicolo aveva tentato di investire gli agenti, ma un video che circola sui social mostra che uno dei poliziotti puntare l'arma contro il giovane. Quando quest'ultimo è ripartito, ha sparato. Si sente l'agente gridare: "Ti sparo in testa". Quindi l'auto finisce contro un palo e Noel M., 17 anni, muore poco tempo dopo l'intervento dell'ambulanza. Altre due persone erano nell'auto, un ragazzo che è stato fermato e poi rilasciato, e una terza persona ancora ricercata.

Mineur tué à Nanterre: le policier auteur du tir placé en garde à vue pour "homicide volontaire", deux enquêtes ouvertes pic.twitter.com/FHlPP6twla — BFM Paris Île-de-France (@BFMParis) June 28, 2023

Due inchieste sono state aperte: una per la condotta del 17enne - già schedato per precedenti piccoli reati, guida senza patente e resistenza a pubblico ufficiale - al momento del controllo; l'altra per omicidio volontario da parte dell'agente.

Quanto accaduto ha innescato violente proteste con barricate, cassonetti e auto incendiate. Una decina di persone sono state fermate. Tensioni allargate anche ad altri comuni della periferia nord.

?Jeune tué par un policier ? à #Nanterre : à #ManteslaJolie , la mairie ??du Val Fourré incendiée. Un engin de chantier brûlé et des poubelles dans différents endroits pic.twitter.com/i0gDuvSceU — Mantes Actu (@mantes_a) June 27, 2023

