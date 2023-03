Adotta un pitbull randagio, ma il cane la sbrana e la uccide

Vede un cane randagio e lo accoglie in casa ma l'animale, un pitbull, la sbrana. È accaduto a Macastre, nei pressi di Valencia. La vittima è una 67enne inglese, Anne Shields, da tempo residente in Spagna. Il cane l'ha aggredita senza darle scampo.

Secondo quanto ricostruito, la donna aveva deciso di tenere l'animale in casa con sè nell'attesa di trovargli una famiglia adottiva. "Choccy", così lo aveva chiamato, però l'ha improvvisamente aggredita azzannandola alle braccia. La malcapitata è stata soccorsa dalla Guardia Civile dagli operatori sanitari. I poliziotti hanno sparato all'animale, che non intendeva mollare la presa. I medici hanno portato la donna in ospedale, dove è morta.

"Mi ha detto che tutti i centri di accoglienza erano pieni – ha dichiarato la figlia al Sun – mamma era una grande amante degli animali. L’aveva trovato in strada, era un cane randagio e sembrava affamato, non sopportava l’idea di rimettercelo”.