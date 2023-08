Le piscine dei ricchi che lasciano a secco l'Europa

Consumi di acqua spropositati per riempire le piscine dei privati a fronte di pesanti restrizioni al consumo di risorse idriche subite dalla maggioranza della popolazione. La battaglia per l'acqua in Europa sta mettendo in evidenza (anche) le profonde differenze tra classi economiche e sociali. Mentre la popolazione comune è chiamata ad affrontare sacrifici e limitazioni, con rubinetti chiudi durante l'intera notte come sta avvenendo in Spagna e in Italia, ci sono ville di privati che arrivano a sfruttare 80mila litri di acqua al giorno. Una situazione che l'Unione europea non si è ancora decisa ad affrontare con vincoli precisi al fine di evitare che pochissimi si accaparrino un bene indispensabile al solo scopo di poter fare qualche vasca di stile libero comodamente da casa.

Sproporzione nei consumi

Non è solo il Sud del Mediterraneo a soffrire i danni della siccità. Anche la Germania si trova davanti a carenze d'acqua. Lo squilibrio risulta tanto più evidente in alcune cittadine, come quella di Königstein, alle pendici del Taunus, una catena montuosa vicino a Francoforte. In questo piccolo comune di 16.700 residenti, circa 98 persone vantano un reddito annuo superiore a 1 milione di euro. Il consumo di acqua di questo sparuto gruppo di milionari è enorme e sta violando le restrizioni volte a proteggere le forniture di acqua potabile in una regione che sta affrontando una grave siccità. È emerso che una villa in questa zona è in grado di consumare 80mila litri di acqua al giorno, pari a 625 volte il consumo medio giornaliero di una sola persona nel Paese. "Il consumo di acqua è, infatti, completamente sfrenato in alcuni casi", ha affermato al media Politico Ludwig Helm, sindaco di Königstein. Dato che i livelli delle acque sotterranee stanno diminuendo nella regione intorno a Königstein, il primo cittadino ha limitato gli orari in cui i residenti possono innaffiare i loro giardini o riempire le loro piscine. Il serio rischio che la città resti senza acqua potabile permane, soprattutto perché i residenti benestanti ignorano le restrizioni mentre le autorità locali non sono in grado di far rispettare le regole.

Multe ignorate

La situazione non si limita alla Germania, dato che questo genere di conflitti sottesi sta emergendo in vari Paesi europei, da quando nel 2018 la siccità ha iniziato a manifestarsi con prepotenza. Esemplare il caso del comune francese di Châteauneuf-Grasse vicino a Cannes, dove i ricchi proprietari di case, che sono soprattutto cittadini stranieri, in una settimana hanno consumato più acqua della maggior parte dei residenti del comune in un anno. Stiamo parlando di circa duemila metri cubi consumati a settimana su terreni di oltre dieci ettari con piscina. Tutti appartenenti a miliardari. "Stanno lì sei mesi all'anno, dopodiché non è un loro problema, hanno soldi, fanno quello che vogliono ", si era lamentato a FranceInfo Jean-François Guido, un residente del villaggio. Il sindaco del paese si era detto disarmato a fronte di questi mega-consumatori. In Francia le difficoltà di accesso all'acqua potabile riguardano 120 comuni in tutto il Paese. Le sanzioni per chi non rispetta le regole suonano ridicole, visti gli introiti dei residenti miliardari. "Ho diversi elicotteri privati ??nel mio comune. Chi può permettersi di rifornire il proprio elicottero non sarà disturbato nel pagare una multa di 1.500 euro o il doppio in caso di recidiva", aveva dichiarato a Le Figaro Emmanuel Delmotte, sindaco di Châteauneuf- Grasse, ribadendo che la multa comunque non riesce a risolvere la carenza d'acqua. Secondo il sindaco tedesco Helm andrebbero aumentati drasticamente i prezzi dell'acqua a partire da una certa soglia, in modo tale da chiarire che questo tipo di consumi in eccesso "non è normale".

Sprechi intollerabili

Anche gli scienziati hanno suonato un campanello di allarme. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Nature, "l'uso insostenibile dell'acqua da parte dell'élite può esacerbare le crisi idriche urbane almeno quanto il cambiamento climatico o la crescita della popolazione". Quello che viene definito lo "stress idrico" dall'Agenzia europea dell'ambiente, affligge quasi un terzo dei cittadini europei. La situazione sta andando persino a peggiorare, con assenze di piogge ormai sempre più frequenti e prolungate. Adottare abitudini e strategie di consumo diverse diventerà sempre più prioritario. In Germania sta avanzando ad esempio l'idea di integrare l'acqua piovana nei sistemi idrici per usi non potabili. Le soluzioni locali e nazionali stanno mostrando però diversi limiti a fronte degli abusi dei più abbienti, che si tratti di privati o aziende. Per questa ragione una parte della politica richiede un intervento più deciso da parte dell'Unione europea.

L'idea di un Blue Deal

Le regole per la gestione dell'acqua dolce a livello europeo non mancano, ma risultano "frammentate", come sostiene il Comitato economico e sociale europeo (Cese), un organo che rappresenta le organizzazioni della società civile e fornisce consulenza alle istituzioni dell'Ue. Il Cese sta spingendo affinché Bruxelles attivi un Blue Deal europeo, cioè un Patto di gestione delle risorse idriche che vada in parallelo rispetto al Green Deal progettato dalla Commissione europea durante quest'ultima legislatura. Le prime misure avanzate riguardano una differenziazione nei costi tra uso privato ed utilizzo aziendale. Ad oggi, ad esempio, Francia e Germania fanno pagare l'acqua potabile molto di meno alle imprese che alle famiglie. Altre restrizioni potrebbero riguardare le soglie di consumo, superate le quali i privati dovrebbero pagare costi ben più elevati come nel caso dei milionari che usano l'acqua per riempirsi le piscine. Il rischio è che anche il Blue Deal, ove vada a toccare determinati interessi, possa essere boicottato da coloro che oggi lo sostengono, come è avvenuto nel caso del Green Deal. Esempio emblematico è quello della legge sul ripristino della natura, che è stata svuotata di numerose misure dal Partito popolare europeo al solo scopo di garantirsi il voto degli agricoltori e delle zone rurali che si erano opposti alla normativa.