Dopo il Covid, Oxford lavora al vaccino contro l'Hiv: via alle sperimentazioni

Un successo tira l’altro. L’Università di Oxford, partner della casa farmaceutica AstraZeneca nello sviluppo del vaccino anti-Covid, ha iniziato le sperimentazioni di un nuovo farmaco. Questa volta i ricercatori britannici stanno lavorando contro l’Hiv, il virus dell'immunodeficienza umana trasmissibile anche durante un rapporto sessuale non protetto.

La prima fase di sperimentazione, hanno rivelato i media britannici, coinvolgerà 13 adulti negativi all’Hiv, di età compresa tra 18 e 65 anni e considerati non ad alto rischio di infezione. I soggetti selezionati riceveranno inizialmente una dose del vaccino anti-Hiv, e dopo quattro settimane verrà somministrata un'ulteriore dose di richiamo. Gli adulti sieropositivi saranno coinvolti nelle fasi successive della sperimentazione.

La ricerca messa in campo dal prestigioso ateneo inglese e dall’istituto Jenner fa parte della European Aids Vaccine Initiative, un progetto collaborativo internazionale di ricerca finanziato dalla Commissione europea. Dopo i primi test condotti in Regno Unito, si prevede una fase di sperimentazione da condurre nel resto d’Europa, in Africa e negli Usa.

Attualmente, la prevenzione dell'Hiv si concentra in gran parte sull'uso del preservativo e di farmaci antiretrovirali utilizzati prima dell’esposizione alla patologia. L'Università di Oxford ha affermato che il suo candidato al vaccino sarebbe la “soluzione migliore” per porre fine all'epidemia di Aids. I ricercatori sperano di ottenere risultati entro aprile 2022.

Il professor Tomas Hanke, professore di immunologia vaccinale presso l'Istituto Jenner e ricercatore capo dello studio, ha spiegato che “il ritmo del declino delle nuove infezioni da Hiv non è riuscito a raggiungere l'obiettivo prioritario concordato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2016: meno di 500.000 nuove infezioni all'anno nel 2020”. “Anche nel più ampio contesto di aumento del trattamento e della prevenzione con gli antiretrovirali, un vaccino contro l'Hiv rimane la soluzione migliore e probabilmente un componente chiave per qualsiasi strategia pensata per porre fine all'epidemia di Aids".

Nel team di scienziati c’è anche l’italiana Paola Cicconi, anche lei membro dell'Istituto Jenner e capo ricercatrice dello studio. “Raggiungere la protezione contro l’Hiv - ha detto Cicconi - è estremamente impegnativo”. Per questo “è importante sfruttare il potenziale protettivo sia degli anticorpi” che di altri componenti “del sistema immunitario”.