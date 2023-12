Allarme intossicazioni: stop alla vendita di ostriche, cosa sta succedendo

Casi di gastroenterite legati all'assunzione di ostriche e scatta lo stop alla vendita. Succede in Francia, proprio quando si attendeva un boom di consumi per le cene di fine anno. La prefettura della Gironda ha decretato il divieto di vendita dei molluschi prodotti nel Bacino di Arcachon, a sud di Bordeaux, dopo diversi casi di intossicazione alimentare. La decisione ha fatto insorgere i commercianti che temono "una crisi economica senza precedenti".

La prefettura regionale ha diramato un comunicato nel quale ufficializza lo stop alla vendita dopo diversi casi di gastroenterite acuta "per fortuna senza alcun caso grave". Dalle prime indagini di tracciabilità è emersa la responsabilità di un "norovirus". Il divieto riguarda molluschi e crostacei raccolti o pescati nella zona del Bacino di Arcachon, ad Arguin, al largo della Duna del Pilat, invitando chi ha già provveduto all'acquisto a non consumarli. Per un periodo indeterminato sono quindi vietate le attività di pesca, di raccolta e commercializzazione destinate al consumo umano. Il divieto verrà rimosso, hanno precisato le autorità competenti, non appena tornerà "nella norma e pienamente soddisfacente la qualità sanitaria di molluschi e crostacei" della regione.

Al quotidiano Le Monde, i produttori denunciano "un problema noto da tempo: la saturazione degli impianti di smaltimento delle acque piovane e delle acque reflue". Gli impianti esistenti non sono stati in grado di smaltire le forti piogge durate un mese e mezzo, che di conseguenza si sono riversate in mare, contaminando le aree di allevamento dei molluschi diventate insalubri. L'altro problema principale riguarda il fatto che i due terzi della produzione locale vengono venduti a Natale e un terzo per Capodanno.