Il video dell'orso che corre in strada e aggredisce i passanti

Un orso corre lungo una strada cittadina e si avventa contro le persone che trova lungo il suo passaggio. Panico in Slovacchia, a poche ore dall'incidente costato la vita a una donna, morta proprio mentre scappava da un orso.

Il nuovo attacco si è verificato domenica a Liptovský Mikulá. C'è chi è riuscito a riprendere con un cellulare l'orso e le immagini postate sui social sono diventate virali. Si vede l'orso correre in strada, poi salire su un marciapiede e aggredire un uomo che giungeva dalla parte opposta. Il bilancio finale è di due feriti: una donna di 49 anni, che ha riportato un trauma alla spalla, e un uomo di 72 anni con una profonda ferita alla testa. Secondo le forze di polizia locali, l'orso è stato catturato. In città è stato dichiarato lo stato di emergenza ed è stata istituita una squadra di crisi con la partecipazione del ministero dell'Ambiente della Repubblica slovacca, dei membri delle associazioni Tanap – Parco nazionale slovacco.



Negli ultimi anni si sono verificati numerosi attacchi di orsi in Slovacchia e da più parti si leva la richiesta di una regolamentazione della presenza degli animali con la caccia. Il ministero dell'Ambiente ha fatto sapere che presenterà una proposta al prossimo Consiglio dei ministri dell'Ambiente dell'Ue per riclassificare gli orsi nell'elenco delle specie protette, poiché il loro numero è cresciuto e non sono più in pericolo e possono essere abbattuti selettivamente.