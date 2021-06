EURecap, l'Ue contro Orba sui diritti Lgbt+ e via libera al Recovery Plan italiano

La settimana è stata dominata dalla battaglia per i diritti Lgbt+ negati in Ungheria. Le critiche al nuovo provvedimento contro la 'propaganda gay' voluto dall'esecutivo di Viktor Orban sono arrivate da più fronti, a partire dal Summit Ue, alla Plenaria del Parlamento europeo e fino ai campi e gli stadi di Euro 2020. Per l'Italia, oltre agli ottimi risultati ottenuti dalla nazionale di Mancini, la buona notizia è l'approvazione da parte della Commissione del Recovery Plan messo a punto dal governo Draghi. Ecco le principali notizie della settimana.

Ungheria e diritti Lgbt+

Il premier gay a Orban: "Io sono omosessuale, non l'ho scelto". E Rutte vuole l'Ungheria fuori dall’Ue

Tutti (o quasi) contro Budapest al vertice dei leader. Sotto accusa la legge anti-Lgbt. Draghi avverte: “I Trattati si rispettano”

Omosessualità censurata per gli under 18: cosa dice la legge anti-Lgbt voluta da Orban

In Ungheria diventa illegale mostrare a un minore qualsiasi contenuto che rappresenti “deviazioni dall'identità corrispondente al proprio sesso assegnato alla nascita”

L'Uefa dice no allo stadio arcobaleno pro-Lgbt: "Religiosamente e politicamente neutrali"

Il sindaco di Monaco aveva chiesto di poter illuminare l'Alliance Arena con i colori Lgbtq+ in occasione della sfida di Euro 2020 tra Germania e Ungheria. L'Ue protesta: "Non è offensivo"

Recovery Plan

Ora il Recovery plan italiano è realtà: ecco cosa prevede punto per punto

La Commissione ha approvato quasi a pieni voti il piano di ripresa e resilienza. Gli unici dubbi di Bruxelles sono sui costi degli interventi

Dall'ex Ilva al "falso" digitale: così l'Ue ha cambiato il Recovery plan di Draghi

Bruxelles ha fatto aggiungere al Pnrr uno stanziamento da 1,2 miliardi per il ripristino delle risorse marine, la valorizzazione delle foreste e il risanamento ambientale dell’area del Po. E "cassato" il piano di riconversione dell'acciaieria di Taranto

Dagli Stati membri

L'indulto ai nove indipendentisti non basta ai catalani, i latitanti rischiano lo stesso il carcere

Il provvedimento voluto dal premier Sanchez per riappacificare il Paese non si applica a coloro che erano scappati in Belgio, e che invece chiedono di poter tornare in Spagna da uomini liberi. I Popolari protestano, ma in passato la grazia era stata usata anche da loro verso i terroristi

In Francia un "disastro civico": al voto solo 3 elettori su 10

La pandemia, ma anche una débacle organizzativa senza precedenti, con seggi senza schede e scrutatori, e chiusi in anticipo. Al primo turno delle regionali vincono l'astensione e i Repubblicani, mentre Macron vede dimezzare i consensi. E Marine Le Pen non sfonda

Economia e innovazione

L'Italia tra gli Stati europei che crescono di più in innovazione, ma resta sotto la media Ue

Leader del blocco la Svezia seguita da Finlandia, Danimarca e Belgio, ma il nostro Paese ha fatto segnare un'importante accelerazione. A livello globale è la Corea del Sud la nazione da prendere ad esempio

Google ancora nel mirino dell’antitrust Ue: aperta indagine sulla pubblicità online

Il motore di ricerca è accusato di aver distorto la concorrenza limitando l'accesso da parte degli altri fornitori di servizi ai dati degli utenti a fini pubblicitari

Europarlamento

Aborto, il Parlamento Ue contro gli obiettori di coscienza: "Mettono a rischio la vita delle donne"

Una risoluzione dell'Eurocamera critica le restrizioni all'aborto. Lega e FdI non votano il testo (a eccezione di una deputata del Carroccio)

Orban vuole smantellare il Parlamento europeo, furia di Sassoli

Il leader ungherese propone di sostituire gli eurodeputati con i delegati dai Parlamenti nazionali. Critiche anche alla Conferenza sul futuro dell'Europa: "Sovietizzazione dell’Ue"

Ambiente

Inchiesta svela le pericolose perdite di metano degli impianti europei (anche in Italia)

Grazie a una telecamera a infrarossi sono state rilevate fuoriuscite di gas in 123 siti in sette Stati membri

Treni al posto dei tir: la Germania riapre 20 tratte dismesse

L'azienda statale che gestisce la rete ferroviaria ha annunciato il rilancio di 245 chilometri rimasti inutilizzati per anni. L'obiettivo è spostare il trasporto merci dalle ruote ai binari. L'iniziativa nell'ambito di un maxi piano di investimenti da quasi 13 miliardi di euro

"Non solo benzina e diesel, anche le ibride al bando dal 2035": l'idea Ue fa infuriare l'industria auto tedesca

Secondo Politico, la Commissione europea potrebbe presentare una proposta per vietare la vendita di veicoli con motore a combustione entro i prossimi 14 anni. Protestano le lobby del settore, che lamentano i ritardi sulle stazioni di ricarica e sollevano il problema degli alti costi di vendita degli elettrici puri. Ma anche le batterie sono un problema

Il piano Ue per ridurre le emissioni nella navigazione "porterà al disastro ecologico"

Una bozza del testo rivela che si punta ancora troppo sui combustibili fossili. Gli ambientalisti: "Si spingono le alternative più economiche, che sono anche le più distruttive"

Il Parlamento Ue approva la legge sul clima. Insorgono i Verdi: "Inadeguata"

Ecologisti ed estrema destra uniti nel no alla norma, ma per ragioni opposte. Fissato l'obiettivo del -55% di emissioni entro il 2030