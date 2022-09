Nuvole di gas metano sull'Europa dalle falle del gasdotto

I ricercatori scandinavi hanno aggiornato le loro stime su quanto metano è fuoriuscito dai gasdotti a seguito delle esplosioni del Nord Stream nel Mar Baltico. Il grafico mostra chiaramente come la concentrazione di metano nell'aria, rispetto al normale, aumenti dopo le esplosioni nel Mar Baltico.

Con l'aiuto dell'ICOS europeo il climatologo senior dell'Istituto norvegese per la ricerca sull'aria, Stephen Matthew Platt, ha concluso che le falle del Nord Stream hanno portato al rilascio di circa 80.000 tonnellate di metano, più di quattro volte le emissioni annue di metano nazionali norvegesi dell'industria petrolifera e del gas.

"Non abbiamo mai visto nulla di simile"

Le emissioni corrispondono ad un aumento della concentrazione di metano nell'atmosfera di circa il 20 per cento. Il ricercatore sottolinea tuttavia che l'elevata concentrazione di metano non rappresenta un grave pericolo per le persone poiché non è un gas infiammabile in queste quantità. Ma a preoccupare è l'effetto climatico: come gas serra, il metano è circa 32 volte più potente della CO? e l'emissione fuoriuscita dal Nord Stream è stata calcolata in poco meno del 10 per cento di ciò che il mondo emette ogni singolo giorno.

