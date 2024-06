Sostenibile e solidale: la prima comunità energetica di Roma sullo storico palazzo dell'Istituto Vaccari

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una comunità energetica e solidale con vista sul cupolone della Basilica di San Pietro. L'impiato fotovoltaico “Le Vele”, inaugurato a novembre 2023, è il primo ad essere entrato in funzione nel comune di Roma, sui tetti dello storico Istituto Leonarda Vaccari nel quartiere Prati. Ma a rendere ancora più importante questo impianto è certamente il fatto che alimenta una realtà abilitativa e residenziale come questa, incentrata sulle persone con disabilità fisica e mentale, ma anche sui bambini affetti da autismo.

L’impianto consente un risparmio di circa 50mila euro all’anno di energia

Realizzato sul tetto dell'edificio grazie alla donazione di Edison e alla fondazione Banco dell'energia, l’impianto fotovoltaico ha una potenza di picco di 82,17 kWp ed è composto da 198 moduli. Un percorso nato nel dicembre 2022 quando l’Istituto Vaccari firma il progetto di Comunità energetica e solidale insieme all’associazione dei familiari e a quella dei volontari.

''Spendevamo 50mila euro all’anno di energia ed ero molto dispiaciuta di non poter utilizzare questi soldi in progetti a beneficio dei nostri ragazzi - spiega la direttrice dell'Istituto Leonarda Vaccari, Saveria Dandini de Sylva -. E siccome questo palazzo è di proprietà del Comune di Roma, ci siamo subito messi in moto per capire se c’era la possibilità di allestire un impianto come questo e nel giro di pochi mesi siamo riusciti a costruire un progetto esecutivo che è piaciuto così tanto da riuscire ad averlo addirittura in dono''. L’istituto è composto da un reparto di degenza con 28 posti letto, una struttura semi residenziale che assiste 90 persone, un ambulatorio e una scuola. Dove al centro ci sono ragazzi e bambini affetti da disabilità motoria e mentale.

La parte solidale

Se il risparmio ottenuto con la produzione di energia grazie ai pannelli solari verrà investito per l’incremento dei progetti e dei laboratori già presenti nella grande struttura, grazie all’approvazione dei decreti attuativi in materia, l’eccesso di energia prodotta dall’impianto verrà destinata alle famiglie in povertà energetica: ''Per noi questo è un passaggio davvero fondamentale - sottolinea Aldo Conidi, presidente dell’associazione familiari dell’Istituto Vaccari -. Si aggiunge all’impegno che ogni giorno mettiamo in quello che facciamo, un sostegno forte e concreto per il benessere dei ragazzi''.

L’impatto ambientale

Grazie al risparmio di circa 43 tonnellate di Co2 all'anno, che equivalgono a circa 1438 alberi piantati, è notevole anche il suo impatto ambientale. In un municipio di Roma, come quello del centro città, che è caratterizzato per le sue isole di calore: ''È un modo per dare un contributo concreto alla sostenibilità della Capitale - dice Lorenza Bonaccorsi, presidente del Primo municipio di Roma -. Abbiamo molti vincoli dettati dalla Sovrintendeza ai beni culturali, com’è giusto che sia, ma queste iniziative devono essere portate avanti ed è per questo che stiamo valutando molti altri progetti''. Grazie anche a uno sportello pubblico creato ad hoc: ''Da quando sono stati approvati i decreti attuativi è inevitabilmente cresciuto l’interesse - spiega Adriano Labbucci, assessore municipale alla Transizione ecologica, trasporti, lavoro e memoria -. Non sono cose semplici, ma siamo determinati ad andare avanti perché il tema della transizione ecologica per noi è centrale”.