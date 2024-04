Il touchscreen in auto è un problema di sicurezza: perché vanno ridotti i comandi digitali

Il panorama automobilistico moderno è sempre più dominato dalla tecnologia: nelle auto di ultima generazione, ampi schermi touch gestiscono una serie di funzioni vitali, rimpiazzando gradualmente tasti, leve e rotelle. Questa proliferazione, tuttavia, non è soltanto una novità positiva. L'eccessiva presenza di display può facilmente distrarre il guidatore, e quindi rappresentare un serio rischio in termini di sicurezza stradale. Intervenendo su questa crescente tendenza, a partire dal 1° gennaio 2026, il Programma di valutazione dei nuovi veicoli europei (Euro Ncap) chiederà che i comandi essenziali come clacson, tergicristalli, frecce, luci di emergenza e funzioni Sos siano accessibili tramite pulsanti fisici o interruttori.

"Ciò che vediamo ora è un aumento delle collisioni perché le persone sono distratte", ha sottolineato parlando con Politico Matthew Avery, direttore dello Sviluppo strategico del Ncap, un programma volontario che valuta le nuove automobili per la sicurezza. I veicoli ricevono una valutazione a stelle: cinque stelle per l'eccellenza, quattro per la bontà, tre per la media, due per una protezione minima dai crash, una per caratteristiche di sicurezza marginali e zero se mancano di tecnologia moderna per la sicurezza. Le loro disposizioni non sono obbligatorie, ma vengono prese quasi sempre in considerazione dalle industrie automobilistiche perché sono molto seguite dai consumatori.

Incidenti in aumento

Nel 2022 si è registrato il più alto numero di vittime stradali, superando le 200mila persone, con un aumento del 4% rispetto all'anno precedente. Per questo motivo, l’Ue si è data l’obbiettivo di ridurre del 50% il numero di vittime entro il 2030 e a zero entro il 2050. Come afferma Avery, i touchscreen e i display, insieme ad altre funzioni di guida assistita, tendono a distogliere l'attenzione dei conducenti dalla strada per un periodo che va dai cinque ai 40 secondi, con potenziali conseguenze fatali. Inoltre, la mancanza di feedback tattile sui display può aumentare ulteriormente questo rischio, costringendo i conducenti a controllare costantemente se i comandi siano stati registrati. "Il problema dei touchscreen è il ritardo nell’attivazione, in più non c'è alcun feedback aptico. Si finisce per dover controllare più volte lo schermo per essere sicuri che la richiesta sia stata presa in considerazione", ha dichiarato.

Inoltre, con i modelli d’auto che diventano più sofisticati e tecnologici, le persone fanno sempre più fatica ad abituarsi. "Di notte, l'illuminazione dello schermo riduce la capacità di vedere chiaramente sulle strade buie. Le pupille si adattano normalmente quando c'è più luce all'interno dell'auto, ma il cruscotto e lo schermo aggiungono ulteriore luminosità, ostacolando la visione notturna", ha detto Byron Bloch, consulente di progettazione della sicurezza automobilistica. I controlli analogici non sono l'unica raccomandazione che il Ncap sta facendo per ridurre la distrazione del conducente. "Stiamo incoraggiando i produttori a installare sistemi di guida diretta e di monitoraggio, come telecamere che tengono sotto controllo il conducente tutto il tempo" ha aggiunto Avery.

Le nuove direttive hanno suscitato opinioni contrastanti nell'industria automobilistica. Mentre alcuni produttori, come Volkswagen, stanno già ridimensionando l'utilizzo dei touchscreen in seguito alle critiche dei clienti, altri, come Tesla, si trovano di fronte a una sfida maggiore e potrebbero dover modificare il design dei loro modelli per ottenere il prestigioso rating a cinque stelle del Ncap.