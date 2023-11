La stretta dell'Europa sui trafficanti di esseri umani

Next, la newsletter di Europa Today che vi racconta cosa bolle in pentola nella settimana europea a venire, a cura oggi di Alfonso Bianchi (per commenti, suggerimenti o critiche scrivete ad alfonso.bianchi@citynews.com).

IN CIMA ALL'AGENDA

Stretta sul traffico di esseri umani – La Commissione presenta mercoledì 29 il pacchetto per la lotta ai trafficanti di esseri umani, per aggiornare il quadro giuridico europeo alle sfide attuali poste dagli attuali flussi migratori. In un documento della presidenza semestrale del Consiglio spagnola si chiede un maggior numero di indagini congiunte, un maggiore sostegno da parte delle agenzie dell'Ue agli organi nazionali di contrasto e il rafforzamento della cooperazione tra Frontex, l'Agenzia Ue per l'asilo, l'Interpol e l'operazione Irini nel Mediterraneo. Per gli Stati membri la qualità dei controlli alle frontiere esterne, in particolare ai punti di ingresso vulnerabili e ad alto rischio, dovrebbe essere significativamente migliorata.

La Svezia ancora nell'anticamera della Nato - Martedì 28 e mercoledì 29 si riuniranno a Bruxelles i ministri degli Esteri dei Paesi Nato. La Svezia ancora una volta sarà presente ma ancora solo come Paese candidato. Gli alleati speravano di accogliere Stoccolma come membro effettivo ma, nonostante l'ok di Erdogan, il parlamento della Turchia non ha fatto in tempo a ratificare l'ingresso e quindi la cerimonia sarà (ancora una volta) rimandata. Alla ministeriale si parlerà di Ucraina e naturalmente del conflitto nella Striscia di Gaza.

ALTRI TEMI CALDI

Le emissioni degli allevamenti (ma non bovini) - La revisione della direttiva sulle emissioni industriali potrebbe arrivare alla fine delle trattative in Trilogo martedì 28. L'esecutivo europeo aveva chiesto di includere gli allevamenti intensivi nella nuova normativa, ma con un blitz all'ultimo secondo i deputati hanno escluso nel voto in Plenaria quelli di bovini, lasciando solo quelli di pollame e di maiali, ma solo a partire da soglie molto elevate.

Il pacchetto su gas e idrogeno – Parlamento e Consiglio potrebbero raggiungere lunedì 27 un accordo sui negoziati sulla direttiva sulle reti del gas e dell'idrogeno rinnovabili. La proposta mira a sostenere la decarbonizzazione del settore energetico aumentando la produzione di queste energie e facilitando la loro integrazione nelle reti energetiche dell'Ue.

Prepararsi a future pandemie – Un trilogo finale, mercoledì 29, ci potrebbe essere anche per le trattative Strumento di emergenza del mercato unico (Smei). Lo strumento mira a garantire la libera circolazione di beni, servizi e persone nel mercato unico nel contesto di un'emergenza come quella della pandemia di coronavirus.

Elettrificare l'Europa - La Commissione adotterà sempre mercoledì 29 novembre un piano d'azione per le reti elettriche, che comprenderà sia il livello di trasmissione che quello di distribuzione. Lo scopo è accelerare i progetti chiave di infrastrutture transfrontaliere e comprenderà misure per affrontare le strozzature che ostacolano il rafforzamento e l'espansione della rete, tra cui la condivisione dei costi transfrontalieri, e della produzione, mossa ritenuta fondamentale per contribuire a sbloccare un maggior numero di progetti eolici onshore e offshore.

Nuove regole sui viaggi – Ancora mercoledì 29 la Commissione europea presenta il nuovo Pacchetto sulla mobilità dei passeggeri. Conterrà un aggiornamento delle regole sui pacchetti vacanze preorganizzati, la proposta sullo Spazio comune europeo dei dati sulla mobilità (Emds), che mira a facilitare l'accesso e la condivisione dei dati per un trasporto più efficiente, e infine una revisione del quadro normativo sui diritti dei passeggeri.

Carta europea della disabilità – Il Consiglio Ue Occupazione e politica sociali lunedì 27 prova a raggiungere un orientamento generale (una posizione comune) sulla proposta di direttiva relativa a una carta europea della disabilità e a un contrassegno europeo di parcheggio, al fine di agevolare gli spostamenti in tutta l'Ue di persone con disabilità.

Crisi e salute mentale – Giovedì 30 novembre il Consiglio Ue Salute proverà ad approvare delle conclusioni sulla salute mentale, che riguarderanno misure concrete da adottare per prevenire e trattare questo tipo di problemi che condizionano la vita quotidiana delle persone. In un contesto di crisi molteplici, a cominciare dalla pandemia di Covid-19, le condizioni di salute mentale degli europei sono drasticamente peggiorate.

Cop28 a Dubai - A Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, uno dei colossi petroliferi del mondo, venerdì primo dicembre e sabato due si terrà la 28esima Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, la Cop28. Per l'Unione europea sarà presente la presidente della Commissione Ursula von der Leyen.

Le priorità - In un vertice caratterizzato da migliaia di obiettivi tecnici e complesse procedure, si prevede saranno tre i grandi temi che attrarranno maggiore attenzione: metano, finanziamenti per il clima e il ritmo a cui i Paesi intendono procedere nel ridurre o eliminare del tutto le fonti fossili.

Parlamento Ue

Multare anche i turisti - La Commissione Trasporti voterà mercoledì 29 su due atti legislativi riguardanti la sicurezza stradale. Il primo punta a rendere il ritiro della patente di guida applicabili in tutta l'Ue, il secondo ad ampliare l'elenco delle infrazioni al codice della strada che danno luogo a controlli transfrontalieri. Attualmente il 40% delle infrazioni commesse da conducenti non residenti rimane impunito.

L'audizione di Lagarde - La presidente della Bce, Christine Lagarde, sarà in audizione lunedì 27 commissione Economia per discutere con i deputati di politica monetaria e delle dinamiche dell'inflazione nell'area dell'euro e negli Stati Uniti, nonché delle considerazioni sul cambiamento climatico nella politica monetaria.

Strigliata a Spotify - Martedì 28 la Commissione Cultura adotterà una serie di proposte per aiutare i musicisti europei. I dpeutati chiedono una maggiore remunerazione degli artisti da parte delle piattaforme di streaming come Spotify, una maggiore trasparenza negli algoritmi che scelgono le canzoni e quote per la musica europea sulle piattaforme.

Condivisione dei dati sanitari - Sempre martedì le commissioni Libertà civili e Ambiente voteranno sulla creazione di uno Spazio europeo dei dati sanitari, che renderebbe i dati dei pazienti trasferibili nel blocco, facilitando anche la condivisione sicura di dati sanitari anonimizzati a fini di ricerca, innovazione, elaborazione di politiche e sicurezza dei pazienti, con adeguate garanzie (martedì).

Consiglio Ue

Consiglio Commercio - Il Consiglio "Affari esteri", riunito nella formazione "Commercio", lunedì 27 discuterà dello stato di avanzamento dei preparativi per la conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio che si terrà a febbraio ad Abu Dhabi, della firma dell'accordo commerciale interinale con il Cile e degli ultimi sviluppi nelle relazioni commerciali Ue-Usa.

Consiglio Occupazione e politica sociale - Il secondo giorno del Consiglio Occupazione, martedì 28, inizierà con un dibattito orientativo sugli investimenti sociali. Poi i ventisette dovrebbero approvare delle conclusioni sulla digitalizzazione nel coordinamento della sicurezza sociale.

Consiglio Affari generali – Giovedì 30 I Ventisette dovrebbero approvare delle conclusioni sul futuro della politica di coesione e tenere una discussione sull'autonomia strategica europea.

Consiglio dei ministri dell'Osce a Skopje - Giovedì 30 I ministri degli Esteri riuniti per discutere di sicurezza

