La maternità surrogata sarà reato in tutta Europa

Pene più alte per i trafficanti di esseri umani, ma anche per i loro clienti. E un elenco di reati validi in tutta l'Ue, tra cui il matrimonio forzato e la maternità surrogata. Sono questi i punti principali della riforma delle regole europee che puniscono la tratta di esseri umani. Il Parlamento e i governi dei 27 Stati membri hanno trovato l'intesa sul testo finale.

Si stima che la tratta di esseri umani produca almeno 7mila vittime ogni anno in Europa. Lo sfruttamento sessuale e quello lavorativo rimangono le principali cause della tratta, rappresentandone rispettivamente il 56% e il 28% delle "occupazioni" cui le vittime sono destinate. L'11% delle persone coinvolte è invece vittima di accattonaggio, commercio di organi, matrimoni forzati, adozioni illegali e altre forme di sfruttamento.

Con le nuove regole Bruxelles punta anzitutto a fornire nuovi strumenti alle forze dell'ordine nazionali per smantellare le reti criminali che organizzano la tratta. A tale scopo è stato quindi stilato un elenco delle categorie di reato valide in tutta l'Ue, che finora non esisteva: sono inclusi il matrimonio forzato, l'adozione illegale, lo sfruttamento dei bambini e, appunto, la maternità surrogata ai fini dello sfruttamento riproduttivo.

Per chi è coinvolto nel traffico di esseri umani si prevede una reclusione di almeno cinque anni (dieci in caso di aggravanti), mentre saranno introdotte sanzioni "proporzionali" e "dissuasive" per coloro che fanno ricorso ai vari servizi forniti dalle persone che sono vittime della tratta. C'è poi l'introduzione di sanzioni per le imprese condannate per tratta, compresa l'esclusione dalle gare d'appalto e dal rimborso di aiuti o sussidi pubblici.

Si prevede inoltre una certa flessibilità per i pubblici ministeri, i quali potranno scegliere di non perseguire le vittime di tratta per atti (pure criminali) che sono state di fatto costrette a commettere. Infine, visto che molte di queste vittime provengono da Paesi extra-Ue, le nuove norme prevedono un coordinamento maggiore tra le autorità anti-traffico e quelle preposte alla valutazione delle richieste d'asilo, per garantire che le vittime di sfruttamento che necessitano anche di protezione internazionale ricevano l'assistenza di cui hanno bisogno.