L'asilo che "cattura" il sole per illuminare le case di Santeramo

La storia della prima comunità energetica barese arriva dalla Murgia, e parla di una scuola, di un quartiere popolare e di un progetto nato con l’idea di contrastare la povertà energetica. È il 2021 quando a Santeramo il percorso per la costituzione di una Cer (Comunità energetica rinnovabile) muove i suoi primi passi. "Abbiamo cominciato quando ancora di queste realtà non parlava quasi nessuno. Non è stato semplice, ma oggi possiamo sicuramente dire di aver tracciato una strada", dice Vincenzo Sansonetti, referente della cooperativa Ènostra, che ha supportato il Comune nel progetto. Un iter fatto di idee, di condivisione, ma anche di diffidenze da vincere, di leggi che tardano ad arrivare, di intoppi tecnici e burocratici da superare. Così, per passare dalla costituzione ufficiale della Cer (nel giugno 2022) al suo effettivo avvio, sono trascorsi quasi due anni. Con l'atteso via libera del Gse (Gestore dei servizi energetici), giunto a marzo scorso, i soci della Cer di Santeramo potranno finalmente cominciare a beneficiare degli incentivi previsti.

Che cosa sono le Comunità energetiche

Nell'ottica di una strategia europea che mira ad accrescere sempre più il peso delle rinnovabili nella copertura del fabbisogno energetico dell’Unione (l'attuale obiettivo, fissato dalla Direttiva Ue Red III del 2023, è garantire entro il 2030 una quota rinnovabile di almeno il 42,5% nel consumo finale di energia), il ruolo delle Cer viene considerato fondamentale. In una Comunità energetica rinnovabile, cittadini, piccole e medie imprese, ma anche enti territoriali, realtà religiose o del terzo settore, amministrazioni locali, si mettono insieme per condividere l’energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti appartenenti a uno o più soggetti della comunità. L'energia autoprodotta, per la quale sono previsti degli incentivi, viene quindi condivisa e consumata dagli stessi membri della Cer, o, per l'eventuale parte non autoconsumata, immessa in rete e venduta, con ulteriori benefici economici per i soci. Le Cer possono diventare così uno strumento cruciale nel percorso verso la transizione ecologica, unendo ai benefici ambientali derivanti dalla produzione di energia pulita, vantaggi economici e sociali.

Come nasce l'idea della Cer di Santeramo

Nel 2021, intercettando dei fondi a disposizione dei Comuni nell'ambito Decreto sviluppo, l'amministrazione comunale di Santeramo decide di realizzare un impianto fotovoltaico sul tetto della scuola dell'infanzia 'Rodari', in una zona caratterizzata dalla presenza di alloggi popolari. L'idea è sin dall'inizio quella di trasformare quell'impianto da 42 kilowatt, volutamente sovradimensionato rispetto al fabbisogno della scuola, nel 'cuore' della futura Cer, a beneficio dei residenti di quell'area. "Siamo stati tra i primi Comuni più grandi ad avviare un percorso simile - ricorda Maria Anna Labarile, all'epoca vicesindaca e assessora all'Ambiente -. Cogliemmo subito l'opportunità per sperimentare lo strumento delle Cer, che era stato da poco regolamentato. Il progetto aveva questa duplice natura, non solo ambientale, ma anche sociale, con l'intento di andare in aiuto alle famiglie meno abbienti: per questo scegliemmo una scuola inserita in un contesto di edilizia popolare". Per affrontare l'iter che porterà alla nascita della Cer, l'amministrazione comunale avvia una collaborazione con Ènostra, cooperativa energetica che produce e fornisce ai soci energia sostenibile e rinnovabile. "Trattandosi di un'iniziativa molto innovativa - spiega ancora Labarile - cercammo chi avesse già esperienze e competenze in questo ambito. Ènostra aveva già supportato comuni più piccoli, dunque conosceva già le procedure. Certo nel nostro caso, trattandosi di un comune giù grosso, non si poteva pensare a una Cer che potesse soddisfare il fabbisogno energetico di tutti gli abitanti. Abbiamo dovuto scegliere una zona e partire in via sperimentale. Abbiamo cercato di lasciare una traccia, un'esperienza concreta, che magari, ci auguriamo, potrà essere replicata".

I primi passi verso la Comunità energetica rinnovabile

È così che comincia il percorso per la nascita della Comunità energetica di Santeramo. A fine 2021 si tiene il primo incontro pubblico per presentare il progetto. Un paio di mesi dopo, vengono allestiti i banchetti informativi per raccogliere le adesioni dei cittadini interessati a far parte della Cer. Ma l'entusiasmo dei promotori deve fare i conti innanzitutto con i dubbi e le diffidenze dei potenziali beneficiari della Cer: in un momento in cui di comunità energetiche si parla ancora pochissimo, nonostante la prospettiva di risparmio sui costi dell'energia a fronte di un'adesione praticamente a costo zero, la proposta di aderire alla Cer incontra non poco scetticismo. Alla fine, a fronte di 40-50 possibili adesioni, ne vengono raccolte all’incirca la metà. Il 6 giugno 2022 la Comunità energetica rinnovabile di Santeramo in Colle nasce ufficialmente, costituendosi sotto forma di ente del terzo settore. I soci fondatori sono 26: venti nuclei familiari, cinque attività commerciali (un hotel, una cartolibreria, una pescheria, un panificio e una macelleria) e lo stesso Comune di Santeramo. A guidare la Cer c'è un comitato direttivo composto da tre soci: Vito Capozzi, presidente, Nicola Paradiso, tesoriere e vicepresidente, Francesca Porfido, segretaria. "Eravamo tre semplici cittadini che neanche si conoscevano tra loro - ricorda Paradiso, ripensando alla nascita del direttivo - Veniamo tutti da professioni diverse, non avevamo nulla in comune se non l'interesse per questo progetto. E invece ci siamo ritrovati uniti, a condividere questo percorso, che certo non è stato semplice, ma anche grazie al supporto di Vincenzo e di Ènostra, ha permesso di realizzare qualcosa di importante".

La 'dura vita' della Cer, dalla costituzione all'avvio

Un percorso, quello per arrivare all’effettivo avvio della Cer, in cui gli ostacoli da superare certo non mancano. A cominciare da una normativa all'epoca non ancora completamente definita, che inevitabilmente complica le cose sul piano tecnico. "Il nostro progetto è partito con la normativa sperimentale - racconta Sansonetti - secondo la quale potevano partecipare alla Cer solo le utenze appartenenti alla stessa cabina secondaria. Quindi abbiamo fatto richiesta a Enel per capire quanti soci appartenessero a quest'area, e abbiamo scoperto che erano dieci". Così il numero dei potenziali beneficiari si riduce, mentre l'attesa per la nuova normativa si allunga. Il passare dei mesi, però, oltre a tenere inevitabilmente in stand-by il progetto, comporta anche un altro problema: i perimetri delle cabine secondarie non sono stabili, ma possono variare nel tempo in base alle esigenze della rete elettrica. Accade allora che, dopo una seconda richiesta di verifica e altri mesi trascorsi per ottenere la risposta, il numero delle utenze effettivamente incluse nell'area della Cer risulti ulteriormente ridotto. A far parte della cabina secondaria, e quindi a poter presentare richiesta per l'accesso agli incentivi, sono solo sei soci: due attività commerciali, tre utenze domestiche, e il Comune di Santeramo in Colle. La domanda parte a gennaio 2024, e a fine marzo arriva, finalmente, la risposta positiva del Gse: la Comunità energetica di Santeramo ha cominciato a generare i primi incentivi.

L’obiettivo realizzato e le prospettive di sviluppo

Nel frattempo, nello stesso mese di gennaio, arriva anche l'atteso decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica. Con una novità importante anche per il futuro sviluppo della Comunità energetica di Santeramo: individuando la cabina primaria come riferimento, la nuova normativa permetterà anche agli altri venti soci fondatori di accedere agli incentivi. Inoltre, potranno essere accolte nuove adesioni, a cominciare da altri residenti della stessa area, fino a raggiungere il tetto delle quaranta utenze che possono essere servite dall'impianto. Ma, in prospettiva, la Cer potrà anche estendersi con nuovi impianti di energia rinnovabile allacciati alla stessa cabina primaria, trasformando il progetto iniziale in una Cer di 'seconda generazione'. Intanto resta l'esperienza già tracciata, che pur tra mille difficoltà, potrà cominciare presto a mostrare i suoi frutti. Con un ritorno positivo non soltanto per i soci della Comunità energetica, ma anche per tutti i cittadini santermani. Come previsto dallo statuto della Cer, infatti, parte degli incentivi sarà destinata a finanziare piccoli interventi a beneficio della collettività. "Grazie a questo progetto, non c'è soltanto un gruppo di cittadini in una zona periferica di Santeramo che potrà consumare energia pulita e avere un risparmio economico sui consumi elettrici - commenta Sansonetti - I nostri soci, come la signora Rosalba, la signora Orsola, ora potranno decidere con i benefici economici della Cer se realizzare un parco giochi, promuovere un taxi sociale o attrezzare una casa di comunità, generando coesione sociale e producendo benefici reali sul territorio. Tutto questo è allo stesso tempo rivoluzionario ed emozionante".