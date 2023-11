Riparando e non sostituendo smartphone e altri dispositivi risparmieremmo 12 miliardi l'anno

Gettare via beni di consumo riparabili ha un profondo impatto sull'ambiente e sull'economia dell'Europa. Ogni anno nell'Ue si producono 35 milioni di tonnellate di rifiuti e l'equivalente di 261 milioni di tonnellate di emissioni di Co2. Il fatto che i consumatori scelgano di (o siano costretti a) sostituire un prodotto invece di ripararlo genera perdite per circa 12 miliardi di euro all'anno. Eppure secondo uno studio della Commissione europea, il 77% dei cittadini europei preferirebbe la riparazione all'acquisto di nuovi beni. Adesso l'Europarlamento ha adottato la sua posizione negoziale sulle nuove misure per rafforzare il diritto alla riparazione e ridurre l'impatto ambientale del consumo di massa.

Con 590 voti favorevoli, 15 contrari e 15 astensioni, Strasburgo ha dato il via libera alla sua proposta che mira a promuovere un consumo più sostenibile, agevolando la riparazione dei prodotti difettosi, riducendo i rifiuti e sostenendo il settore della riparazione. Il testo, dovrà ora passare ai negoziati con il Consiglio Ue prima dell'approvazione definitiva. "Finalmente possiamo dire che stiamo rispondendo direttamente alle richieste dei cittadini. Le persone vogliono prolungare la durata di vita dei loro dispositivi, ma spesso è troppo costoso o difficile. Abbiamo adottato una serie di misure per incoraggiare i consumatori a scegliere la riparazione rispetto alla sostituzione, con particolare attenzione al sostegno dei riparatori indipendenti e all'introduzione di incentivi finanziari", ha rivendicato il socialista tedesco René Repasi, relatore del testo per l'Aula.

Secondo il provvedimento durante il periodo di garanzia legale, i venditori saranno tenuti a dare priorità alla riparazione se è più conveniente o se costa quanto la sostituzione del prodotto, a meno che non risulti impossibile o disagevole per il consumatore. I deputati propongono anche di prorogare la garanzia legale di un anno dopo l’avvenuta riparazione. I consumatori avranno il diritto di richiedere la riparazione di prodotti quali lavatrici, aspirapolvere, smartphone e biciclette, anche dopo la scadenza della garanzia. Per rendere la riparazione più conveniente per il consumatore, i deputati vogliono garantire che i produttori offrano dispositivi sostitutivi per tutta la durata della riparazione, e, nel caso un prodotto non possa essere riparato, se ne potrà proporre uno ricondizionato.

Il Parlamento propone che i riparatori indipendenti, i professionisti del ricondizionamento e gli utenti finali abbiano accesso a tutti i pezzi di ricambio, alle informazioni e agli strumenti necessari per una riparazione a un costo ragionevole. L’obiettivo è di superare gli ostacoli che incontrano i consumatori, ai quali viene spesso sconsigliato di far riparare un prodotto a causa dei costi elevati, della difficoltà di accedere ai servizi di riparazione o delle caratteristiche di progettazione che ne impediscono la riparazione. Delle piattaforme online aiuteranno i consumatori a trovare i riparatori (compresi i cosiddetti "repair café") e i venditori di articoli ricondizionati presenti nella loro zona. Per rendere le riparazioni più accessibili e convenienti, i deputati propongono infine di offrire ai consumatori dei buoni e altri incentivi finanziari attraverso fondi nazionali per la riparazione.

