Nome: Raif Badawi.

Nascita: 13 gennaio 1984.

Stato: Arabia Saudita.

Attività: blogger, liberale, attivista per la libertà di opinione.

Dalla motivazione: ''Badawi ha continuato con coraggio a diffondere le sue opinioni liberali moderate. Nei suoi scritti si è espresso in difesa del diritto alla libertà di pensiero e di espressione, auspicando una società in grado di accettare opinioni diverse. In una società araba oppressa dal giogo teocratico, ha affermato, è sufficiente che un libero pensatore esprima un'opinione per essere colpito da una fatwa, cosa che, nei suoi timori, spingerebbe le menti più brillanti a darsi alla fuga''. Premio Sacharov 2015.

Donne e uomini che hanno lottato per la libertà di pensiero:

Andrej Sacharov, Nelson Mandela, Madri di Plaza de Mayo, Oslobođenje, Nurit Peled Elhanan, Izzat Ghazzawi, Asmaa Mahfouz, Ahmed El Senussi, Razan Zaitouneh, Mohamed Bouazizi, Malala Yousafzai, Denis Mukwege, Raif Badawi, Nadia Murad e Lamiya Aji Bashar, Oleg Sentsov, Ilham Tohti, Opposizione democratica in Bielorussia, Alexei Navalny, Il coraggioso popolo ucraino, Jina Mahsa Amini, tutti i vincitori del Premio Sacharov per la libertà di pensiero