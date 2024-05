Quanto ne sai dell'Unione europea?

Che sia "cattiva" o un sogno è questione che attiene alle diverse visioni politiche. Ma di sicuro l'Unione europea è sempre più parte integrante delle nostre vite. Eppure (vale tanto per gli scettici, quanto per gli entusiasti), spesso conosciamo poco delle sue istituzioni, del suo funzionamento e della sua storia.

Ecco perché, in vista delle prossime elezioni europee, abbiamo deciso di testare le competenze dei nostri lettori con un quiz in venti domande che affrontano i vari aspetti dell'Ue, dalla composizione del Parlamento ai trattati, passando per l'Euro. Per ogni domanda, solo una risposta è corretta. Chi avrà indovinato il 75% delle risposte riceverà l'"attestato" di "competente" sull'Unione europea. Sotto questa soglia, ma sopra il 50% di risposte esatte, c'è la categoria "mediamente competente". Tra il 25% e il 50% "conoscenza di base". Ancora più sotto (quattro risposte esatte o meno) "conoscenza scarsa".