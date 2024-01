Dai migranti alle elezioni europee: i sei mesi caldi di Bruxelles

Per la tredicesima volta (l'ultima è stata nel 2010), il Belgio si mette alla guida del progetto comunitario raccogliendo la staffetta lasciata dalla Spagna. Da ieri, primo gennaio, e fino al 30 giugno prossimo, la presidenza di turno del Consiglio dell'Ue verrà detenuta dal governo federale belga, che soprintenderà dunque anche alle elezioni europee in calendario tra il 6 e il 9 giugno.

Prima che si concluda l'attuale ciclo politico comunitario, il Belgio cercherà di portare a termine alcuni dei più importanti file legislativi ancora sul tavolo. Alcuni esempi sono il nuovo patto sulla migrazione e l'asilo, un tema politicamente bollente nel Paese (soprattutto dopo l'attentato nella capitale dello scorso ottobre), oppure la revisione del budget pluriennale dell'Unione, che dovrebbe includere un nuovo pacchetto di aiuti per l'Ucraina da 50 miliardi di euro che il leader ungherese Viktor Orbán (il quale guiderà a sua volta l'Ue da luglio a dicembre) cercherà in tutti i modi di far naufragare.

Transizione ecologica

Tra le parole d'ordine del semestre belga, un ruolo di rilievo lo assume il tema della "transizione verde e giusta", che dovrebbe declinarsi fra l'altro in infrastrutture sostenibili, energia offshore e sostegno al commercio internazionale di idrogeno. Secondo la nuova presidenza, l'agenda verde europea è dettata "dall'urgente necessità di affrontare la triplice crisi del cambiamento climatico, della perdita di biodiversità e dell'inquinamento", per cui si rende necessario un approccio olistico e ambizioso.

Ci sono diversi dossier da chiudere entro la fine della legislatura nell'ambito del Green deal: il nuovo regolamento sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio, sul quale manca ancora un accordo definitivo tra eurodeputati e Stati membri, le norme sulla cattura e lo stoccaggio del carbonio, i nuovi standard di emissioni per i veicoli pesanti, così come quelli sulla qualità dell'aria e il trattamento delle acque reflue urbane.

Ma c'è anche la direttiva sulle case green, che fissa le prestazioni energetiche accettabili per gli edifici, sulla quale Bruxelles cercherà un accordo non facile tra i Ventisette. E proprio sul settore edilizio pare che la presidenza belga voglia investire particolarmente, organizzando una "settimana della ristrutturazione" che si concentrerà sulle nuove tecnologie e la circolarità nel settore nonché sugli aspetti socioeconomici della ristrutturazione energetica delle abitazioni degli europei.

Sempre in tema di energia, il Paese fondatore vuole porre un'enfasi particolare sui flussi energetici "transfrontalieri e intervettoriali", cioè che coinvolgono più di uno Stato membro e più di una singola modalità di trasmissione dell'energia, mantenendo il focus sule infrastrutture di rete: l'obiettivo, piuttosto ambizioso, è quello di creare impianti offshore di energia rinnovabile e contemporaneamente delle reti transfrontaliere sia onshore che offshore, per dotare l'Unione di un sistema integrato di distribuzione dell'energia.

Nello specifico, Bruxelles ha annunciato di voler collaborare con la Commissione alla definizione di una nuova strategia di importazione di idrogeno in Ue, pur senza fornire ulteriori dettagli.

Altre priorità

Ma la lista delle priorità della presidenza belga non si ferma qui. Oltre alla transizione energetica, il sito ufficiale beEU elenca anche la difesa della democrazia e dello Stato di diritto, il rafforzamento della competitività delle aziende europee, il rilancio dell'agenda sociale e sanitaria, la protezione dei cittadini e dei confini dell'Unione e la promozione del ruolo internazionale dell'Europa.

Sviluppo del mercato interno del lavoro, completamento dell'unione bancaria, rafforzamento della partnership con i Paesi africani, contrasto al crimine organizzato e al terrorismo, potenziamento delle capacità industriali e tecnologiche europee (incluso il campo dell'intelligenza artificiale) sono solo alcuni dei desideri presenti sulla lunga lista compilata dal governo belga.

Oltre a preparare il terreno per un passaggio quanto più morbido possibile per il nuovo Europarlamento e la nuova Commissione, Bruxelles cercherà anche di avviare i lavori verso un futuro allargamento del club europeo, provando anche a trovare un consenso intorno alle riforme interne necessarie per far funzionare un'Unione a 29 o più membri.

Elezioni nazionali

Nei prossimi mesi in Belgio, tuttavia, potrebbero esserci altri problemi oltre alla presidenza europea. Il 9 giugno, subito dopo il voto per l'Aula di Strasburgo, i belgi andranno nuovamente alle urne per eleggere il parlamento federale: questo significa che l'intero semestre in cui dovrà guidare l’Europa, il Paese sarà immerso in una campagna elettorale che si annuncia calda.

Stando ai sondaggi, il primo partito potrebbe essere il Vlaams belang (Vb, letteralmente "interesse fiammingo"), una formazione della destra radicale fiamminga che vorrebbe l'indipendenza delle Fiandre (la regione settentrionale del Paese, culturalmente più vicina ai Paesi Bassi). A dicembre, il Vb poteva contare su un solido 25% dei consensi, con un altro partito autonomista fiammingo di destra (la Nieuw-vlaamse alliantie) al secondo posto con il 21%. E considerato il recente successo del vicino olandese Geert Wilders, i timori per un exploit dell'estrema destra belga si stanno moltiplicando sia nei corridoi del potere nazionali che in quelli europei.

Il premier in carica, il liberale fiammingo Alexander De Croo, sembra giunto al capolinea della sua carriera nazionale ma potrebbe essere intenzionato a sfruttare al meglio il semestre di presidenza del Consiglio Ue per ottenere un ruolo apicale nel prossimo ciclo politico comunitario, quello che inizierà con le elezioni del Parlamento europeo di giugno.

Per un Paese il cui sistema politico è famigerato per la sua complessità e instabilità, e che detiene il record mondiale per la formazione di un governo (541 giorni tra il 2010 e il 2011), guidare l'Europa mentre si prepara un'elezione nazionale di questo calibro sembra una sfida tutt'altro che semplice. Nel dubbio, meglio ordinare già i pop corn.