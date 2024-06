Dalla motivazione: '' Il premio Sacharov del Parlamento europeo per la libertà di pensiero 2022 è assegnato al popolo ucraino e sottolinea gli sforzi del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy insieme al ruolo dei singoli individui, dei rappresentanti di iniziative della società civile e delle istituzioni statali e pubbliche, compresi i servizi statali di emergenza dell'Ucraina, Yulia Pajevska, fondatrice dell'unità medica di evacuazione Angeli di Taira, Oleksandra Matviychuk, avvocata per i diritti umani e presidente dell'organizzazione Centro per le libertà civili, Yellow Ribbon Civil Resistance Movement, e Ivan Fedorov, sindaco della città ucraina di Melitopol, attualmente sotto occupazione russa''. Premio Sacharov 2022.

