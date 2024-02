Arriva il passaporto digitale per i giocattoli: a cosa serve

I giocattoli per bambini venduti nell'Ue potrebbero presto contenere un passaporto digitale che consenta alle autorità e ai consumatori di conoscere i materiali usati, le modalità di assemblaggio e la conformità alle norme di sicurezza. È quanto prevede il nuovo regolamento Ue sulla sicurezza dei giocattoli adottato martedì (13 febbraio) dalla commissione del Parlamento europeo sul Mercato interno.

Il testo, che adesso passerà in Plenaria e poi ai governi dei 27, introduce nuovi e più elevati standard di sicurezza, per ridurre i rischi sulla salute e tutelare da un lato i consumatori e dall'altro i produttori europei, i quali potranno contare su disposizioni più chiare che dovrebbero contribuire a contrastare la concorrenza sleale dei Paesi extra-Ue, i cui standard di produzione sono tendenzialmente più bassi.

Stando ai dati forniti dalla Commissione europea, i giocattoli rappresentano la categoria di prodotti con più segnalazioni dei consumatori alle autorità per la sicurezza: il 20% di tutte le notifiche nel 2021 ed il 23% nel 2022.

Il regolamento mantiene il divieto di sostanze chimiche nocive, come quelle cancerogene e mutagene o quelle tossiche per la riproduzione, incluse quelle dannose per il sistema endocrino o respiratorio e quelle che risultano tossiche per specifici organi.

La bozza del regolamento obbliga inoltre i produttori a introdurre dei passaporti digitali per i giocattoli, che descrivano in dettaglio i materiali e le modalità di assemblaggio nonché la conformità alle norme pertinenti. L'idea è che i consumatori possano accedere facilmente alle informazioni relative alla sicurezza dei prodotti, ad esempio tramite un codice Qr.

Questo dovrà valere soprattutto per i "giocattoli digitali" dotati di intelligenza artificiale, che dovranno rispettare le regole Ue in materia, incluso l'obbligo di valutazione da parte di terzi. Rientreranno in questa categoria di prodotti anche quelli che richiedono una connessione ad internet e che offrono funzionalità interattive sociali (come la possibilità di parlare o filmare). Nelle valutazioni di sicurezza dovranno essere considerati tutti gli elementi che garantiscono il benessere dei minori, inclusi quelli che possono influire sulla loro salute mentale.

Ai giocattoli si applicheranno inoltre le altre norme Ue che valgono più in generale su tutti i prodotti venduti nel mercato unico, come ad esempio quelle relative al diritto alla riparazione.