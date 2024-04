Perché l'aborto non sarà un diritto sancito dalla Costituzione europea

Il Parlamento europeo vuole che l'accesso libero e sicuro all'aborto sia riconosciuto tra i diritti fondamentali dell'Unione. È questo il significato della risoluzione, altamente simbolica, approvata a larga maggioranza nell'ultimo giorno della mini plenaria in corso a Bruxelles. Ma ci sono poche possibilità che questa mossa (che sembra soprattutto elettorale) risulti in un cambiamento concreto.

Giovedì 11 aprile gli eurodeputati hanno votato per includere l'interruzione volontaria della gravidanza (Ivg) nella Carta dei diritti fondamentali dell'Ue, un testo giuridico vincolante allegato ai trattati comunitari che racchiude, come suggerisce il nome, i diritti riconosciuti ai cittadini del blocco dalle norme costituzionali degli Stati membri e dalle convenzioni internazionali sottoscritte da questi ultimi, come la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Cedu): dal diritto alla tutela della dignità umana a quello ad un equo processo, dalla libertà di espressione e di culto a quella della libera impresa.

In sostanza, dunque, l'Aula ha chiesto che quello all'aborto venga riconosciuto a livello Ue come un diritto fondamentale, e che gli Stati membri si impegnino non solo a depenalizzare completamente questa pratica ma anche a rimuovere gli ostacoli concreti che in molti casi ne impediscono l'accesso, come avviene in Italia con l'obiezione di coscienza del personale medico, riconosciuta dalla legge 194 del 1978. Gli eurodeputati hanno caldeggiato anche una riforma dei programmi educativi nazionali per includere, nei curricula di medicina, dei moduli relativi alle procedure per l'aborto sicuro, nonché dei percorsi di educazione sessuale e sui diritti riproduttivi nella scuola dell'obbligo. Infine, hanno chiesto alla Commissione di impedire che i fondi europei finiscano nelle casse delle organizzazioni pro-vita e anti-scelta, che limiterebbero i diritti fondamentali delle donne residenti nel blocco.

Tra le delegazioni italiane, a votare contro sono state le pattuglie della maggioranza di governo: Lega, che fa parte del gruppo sovranista Identità e democrazia (Id), Fratelli d'Italia, membro dei Conservatori e riformisti europei (Ecr), e Forza Italia, che sta nei Popolari europei (Ppe). Tra le opposizioni, il Partito democratico (gruppo dei Socialisti) ha sostenuto la mozione, mentre i deputati del Movimento 5 stelle presenti al voto hanno dato il via libera.

Non è la prima volta che l'Eurocamera prende una posizione sul tema. L'ultima volta era stata nell'estate del 2022, sull'onda emotiva seguita al ribaltamento della storica sentenza Roe v. Wade da parte della Corte suprema Usa: con quella decisione, i giudici americani avevano fatto saltare la garanzia dell'accesso all'aborto a livello federale, lasciando ai singoli Stati la facoltà di decidere autonomamente se concedere questo servizio sanitario o meno nelle proprie strutture ospedaliere e cliniche. All'epoca, dunque, Strasburgo aveva già chiesto di inserire il diritto all'Ivg nella Carta Ue dei diritti fondamentali, oltre a condannare la decisione dell'Alta corte americana.

Stavolta, invece, la spinta per la mozione dell'Europarlamento è giunta dallo storico voto tenutosi in Francia lo scorso 4 marzo, con il quale il Parlamento transalpino ha approvato l'introduzione nella Costituzione della "libertà all'aborto", diventando il primo Paese al mondo a contenere una disposizione sul tema nella propria carta fondamentale.

Il problema di queste risoluzioni, tuttavia, è che rappresentano nulla più di un segnale politico (o elettorale, dicono i cinici): non sono giuridicamente vincolanti, e siccome in materia sanitaria (che comprende i diritti sessuali e riproduttivi) i Ventisette detengono competenze esclusive, per modificare i trattati in quest'ambito occorre l'unanimità dei governi nazionali. Unanimità che difficilmente arriverà, considerando la netta opposizione di diversi Paesi membri (tra cui Ungheria e Romania) e il fatto che la legge di Malta, patria della presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola (la quale ha alle spalle un passato da antiabortista), vieta ancora formalmente il ricorso all'aborto.