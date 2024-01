Il Parlamento europeo chiede il cessate il fuoco a Gaza (ma solo se scompare Hamas)

Il Parlamento europeo si spacca sulla guerra a Gaza, e alla fine, grazie ai voti di un centrodestra compatto, approva una richiesta di cessate il fuoco che, nell'immediato, sa più di sostegno al piano del governo israeliano di proseguire i suoi raid nella Striscia a tempo indeterminato. "Una pagina nera" per Strasburgo, secondo l'eurodeputato del Pd Massimiliano Smeriglio.

Il testo della risoluzione dell'Eurocamera chiede sì la fine dei bombardamenti, ma a condizione che tutti gli ostaggi siano rilasciati immediatamente e incondizionatamente, e che l'organizzazione terroristica Hamas sia smantellata. L'aggiunta di queste due condizioni è avvenuta con un emendamento presentato dal Partito popolare europeo (di cui fa parte Forza Italia) e sostenuto dall'Ecr (i conservatori di Giorgia Meloni), i sovranisti di Id (il gruppo della Lega) e con un pezzo dei liberali, tra i quali l'esponente renziano Nicola Danti.

Legare il cessate il fuoco allo smantellamento di Hamas è sostanzialmente ribadire la posizione del premier israeliano Benjamin Netanyhau, e non è in linea con quanto vorrebbero diversi Paesi e organizzazioni internazionali, come l'Onu, ossia una tregua immediata per porre fine alle perdite di vite tra i civili innocenti e portare aiuti alla popolazione di Gaza alle prese con un vero e proprio disastro umanitario.

Nella sua risoluzione, il Parlamento europeo condanna "con la massima fermezza lo spregevole attacco terroristico commesso da Hamas contro Israele", si legge in una nota. Ma denuncia "anche la risposta militare sproporzionata israeliana, che ha causato un numero di morti senza precedenti tra i civili".

Israele ha il diritto di difendersi entro i limiti del diritto internazionale, sottolineano i deputati, il che implica che tutte le parti in conflitto devono distinguere, in ogni momento, tra combattenti e civili, che gli attacchi devono essere diretti esclusivamente verso obiettivi militari, e che i civili e le infrastrutture civili non devono essere oggetto di attacchi.

Il testo chiede anche "un accesso urgente umanitario pieno, rapido, sicuro e senza ostacoli all'intera Striscia di Gaza" degli aiuti umanitari e "l'immediato ripristino delle infrastrutture vitali". Si fa appello poi a "un'iniziativa europea per rilanciare la soluzione dei due Stati, e si sottolinea l'assoluta necessità di riavviare immediatamente il processo di pace". Infine, i deputati chiedono la fine dell'occupazione dei territori palestinesi e sottolineano che gli insediamenti israeliani in Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est, sono illegali secondo il diritto internazionale. Su questo punto, il Parlamento condanna "fermamente l'aumento della violenza dei coloni estremisti contro i palestinesi", e chiede "l'imposizione di misure restrittive dell'Ue nei confronti dei coloni estremisti che violano i diritti umani e il diritto internazionale", conclude la nota.

Secondo il dem Smeriglio, la risoluzione "condanna la popolazione civile palestinese a subire morti distruzioni e bombardamenti, fino a quando Hamas non si auto smantellerà e non rilascerà tutti gli ostaggi. Una posizione voluta dal Ppe, dalle destre e sostenuta purtroppo anche da molti progressisti. Un voto che condanna Gaza al disastro umanitario permanente, alla violenza indiscriminata. Una pagina nera dell'Europa", conclude.