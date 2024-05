Il Parlamento europeo, l'unica istituzione Ue direttamente eletta dai cittadini

Il Parlamento europeo è l'unica istituzione dell'Unione europea direttamente eletta dai cittadini. I suoi 720 membri saranno scelti nelle prossime elezioni che si terranno nei 27 Paesi membri dal 6 al 9 giugno, in Italia precisamente sabato 8 e domenica 9, e avranno un mandato di cinque anni.

Si può votare a partire dai 16 anni in quattro nazioni: Austria, Belgio, Germania e Malta, con l'Austria che è stata la prima nazione del blocco ad abbassare l'età minima già nel 2007. In Grecia invece si va alle urne a partire dai 17 anni. Negli altri 22 membri dell'Unione, Italia compresa, dai 18 anni in su. Nel maggio dello scorso anno il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione in cui chiede una riforma dell'attuale European Electoral Act del 1976 in cui suggerisce, tra le altre cose, di uniformare l'età minima per votare alle europee e di portarla a 16 anni in tutti i Paesi membri. Al momento però la cosa non sembra essere in agenda.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per quanto riguarda le soglie di sbarramento l'Unione europea fissa il 5% come limite massimo a cui i 27 Paesi membri devono attenersi nelle loro leggi nazionali per le europee. Ad applicare questa soglia massima sono nove Stati membri (Repubblica Ceca, Francia, Croazia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia). In realtà poi in Lituania vi è una soglia aggiuntiva del 7% per liste che uniscono più partiti. A Cipro, lo sbarramento si ferma all'1,8%, mentre l'Italia lo sbarramento è al 4%, come in Svezia e Austria. La Grecia, invece, è l'unico Paese Ue con uno scoglio del 3%.

Ogni Paese elegge un numero di deputati proporzionale (anche se non in maniera assoluta) alla sua popolazione. La Germania che è la nazione più popolosa, con quasi 85 milioni di abitanti, ha 96 rappresentanti nell'Aula di Bruxelles e Strasburgo, poi c'è la Francia che con i suoi quasi 70 milioni di abitanti ne ha 81 e l'Italia che ha 76 deputati a rappresentare quasi 60 milioni di abitanti. La piccola isola di Malta, che ha appena 540mila cittadini, di europarlamentari invece ne elegge soltanto sei, così come Cipro e Lussemburgo.

Il Parlamento europeo rappresenta una popolazione totale di quasi 450 milioni di abitanti. Nel mondo solo due Parlamenti rappresentano più cittadini: quello indiano e quello cinese, con i due giganti asiatici che hanno una popolazione di quasi un miliardo e mezzo di cittadini. I membri dell'Assemblea nazionale del popolo di Pechino però non sono eletti direttamente, e quindi di fatto quello europeo è il secondo Congresso al mondo per rappresentanza. Si tratta poi del primo Parlamento al mondo, eletto in maniera diretta, a rappresentare cittadini di Stati differenti. E che parlano lingue differenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le lingue ufficiale dell'Assemblea comunitaria sono ben 24, dall'inglese all'italiano, dall'ungherese e al gaelico dell'Irlanda. Le lingue sono meno degli Stati perché alcune vengono parlate in più nazioni, come il greco in Grecia e a Cipro, il tedesco di Germania e in Austria e il francese in Francia e Belgio (ma anche l'olandese in Olanda e sempre Belgio). Il piccolo Granducato di Lussemburgo, pure avendo una sua lingua, il lussemburghese, non ha mai chiesto che venisse inserita quelle ufficiali dell'Ue, ma i suoi deputati usano il francese, che è l'idioma del suo diritto.

Questo articolo e questi video fanno parte della rubrica "Europedia: il Trilogo e altri misteri dell'Unione", prodotta in media partnership con Rai Radio 2, all'interno del programma Caterpillar, condotto da Massimo Cirri e Sara Zambotti.