Palumba ti dice chi votare alle elezioni europee 2024

Per chi non sa ancora chi votare alle elezioni europee arriva in soccorso la tecnologia. Un gruppo di giovani spagnoli ha messo a punto un'app, Palumba, che è una sorta di Tinder che serve a fare il "match" perfetto con il partito che ci rappresenta di più. L'ideatore è il catalano Pol Villaverde, che grazie al sostegno dell'Assemblea comunitaria e insieme a 120 volontari provenienti da diverse parti dell'Unione europea, ha creato questo programma che si basa su "29 argomenti che interessano ai giovani", come il cambiamento climatico, la religione e il fast fashion.

Lo strumento consente agli utenti di abbinare le loro opinioni politiche al gruppo del Parlamento europeo che più li rappresenta e fornisce loro una guida per individuare le liste di candidati locali che corrispondono alle loro opinioni. Come racconta El Pais, la scorsa settimana gli sviluppatori hanno lanciato la versione beta con 700 utenti pre-registrati. Villaverde afferma che sono pronti ad accogliere un milione di utenti e che i primi 10mila riceveranno un'edizione speciale della carta giovani. L'applicazione è disponibile in 24 lingue, compreso il catalano, e integrerà uno degli strumenti del Parlamento europeo che invia una notifica via e-mail il giorno prima delle elezioni per ricordare di andare a votare.

Palumba include anche una bussola politica e definizioni di termini della bolla di Bruxelles. "Offriamo una serie di risorse che partono da un gap di ignoranza, in modo che gli utenti possano imparare come funziona il Parlamento europeo. Spieghiamo le parole più difficili e possono anche ampliare le informazioni con link esterni ai media", ha spiegato Villaverde al giornale spagnolo. Il nome Paloma (, colomba, piccione in spagnolo) è stato scelto perché "il piccione è una specie endemica dell'Unione europea. Questo uccello è un simbolo del messaggero, e noi abbiamo un messaggio per diffondere la democrazia", ha affermato il suo creatore.