In arrivo la stretta per chi paga in contanti: quando scattano i controlli

Niente più anonimato per chi effettua un pagamento in contanti sopra i 3mila euro. Controlli obbligatori sulle transazioni sopra i 1.000 euro con le criptovalute. E l'inserimento dei club e degli agenti di calcio nella lista degli "enti obbligati", ossia dei soggetti economici che dovranno verificare l'identità e le transazioni dei loro clienti, ed eventualmente segnalare i casi sospetti di riciclaggio alle autorità preposte. Sono queste le principali novità della riforma delle regole antiriciclaggio approvata dal Parlamento europeo e dei governi dei 27 Stati membri.

Controlli su chi paga in cash

L'intesa raggiunta a Bruxelles, spiega in una nota il Consiglio dei Paesi membri, "armonizzerà per la prima volta in modo esaustivo le norme in tutta l'Ue, colmando possibili scappatoie utilizzate dai criminali per riciclare proventi illeciti o finanziare attività terroristiche attraverso il sistema finanziario".

La riforma fissa innanzitutto un tetto massimo di 10mila euro per i pagamenti in contanti in tutto il blocco. Per l'Italia cambia poco (da noi il tetto è di 5mila euro), ma diversi Stati Ue prevedono limiti più alti o persino nessun limite. L'altra novità, che avrà effetti anche da noi, è l'obbligo di identificazione delle persone che effettuano una transazione occasionale in contanti sopra i 3mila euro. In questo caso, i cosiddetti "enti obbligati" (ossia istituti finanziari, banche, agenzie immobiliari, servizi di gestione patrimoniale, casinò e commercianti) dovranno obbligatoriamente "identificare e verificare" l'identità della persona che effettua il pagamento in cash.

Stretta (a metà) sul calcio

Le nuove norme ampliano la lista di questi enti obbligati ai commercianti di beni di lusso come gioiellieri, orologiai e orafi, ma anche rivenditori di auto di lusso, aerei e yacht, nonché di beni culturali (come le opere d'arte). In un passaggio chiave del testo si "riconosce che il settore calcistico rappresenta un rischio elevato" e pertanto anche i club e gli agenti di calcio professionistici rientreranno nell'elenco degli enti obbligati. Per loro, però, l'accordo prevede una scappatoia: se uno Stato ritiene che il settore calcistico nazionale non rappresenta un rischio elevato, potrà rimuovere società e procuratori da questa lista.

Infine, la stretta sulle criptovalute. Le nuove regole copriranno la maggior parte del settore delle criptovalute, costringendo tutti i fornitori di servizi di cripto-asset (Casp) a condurre verifiche approfondite sui loro clienti e segnalare le attività sospette. Tale obbligo scatta per ogni transazione pari o sopra i 1.000 euro