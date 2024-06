Nome: Oslobođenje.

Stato: Bosnia Erzegovina.

Dalla motivazione: ''Rischiando la propria vita, i giornalisti del quotidiano Oslobođenje di Sarajevo hanno lottato per mantenere l’unità e la diversità etnica del loro paese durante la guerra nell’ex Iugoslavia. Oslobođenje, il nome del quotidiano bosniaco, significa «liberazione». Ha rappresentato un'ancora di salvezza per la popolazione di Sarajevo che ha vissuto in stato d'assedio fra il 1992 e il 1996, durante la guerra nell'ex Jugoslavia. Per l'intera durata del conflitto è riuscito nell'impresa di essere pubblicato tutti i giorni, eccetto uno''. Premio Sacharov 1993.

