La propaganda di Orbán 'inonda' YouTube

Com'era da aspettarsi, il premier ungherese Viktor Orbán ha tutta l'intenzione di ottenere l'ennesimo plebiscito elettorale in occasione delle europee del mese prossimo. E per raggiungere questo obiettivo ha sguinzagliato la macchina della propaganda del suo partito Fidesz fino a monopolizzare, o quasi, la pubblicità politica su YouTube a livello europeo.

Come rivela il sito ungherese Telex, quasi tutti gli annunci politici più visti in Ue nel mese di aprile sulla nota piattaforma di video streaming sono stati pagati direttamente dal governo magiaro o da entità a esso collegate, e lo stesso primato è mantenuto guardando alla classifica dei finanziamenti oltre che alle visualizzazioni.

Fidesz, che per il momento non è affiliato a nessun gruppo a Strasburgo ma sarebbe intenzionato a entrare nei Conservatori e riformisti (Ecr) di Giorgia Meloni dopo le elezioni di giugno, ha condotto una poderosa campagna pubblicitaria in coordinazione con il cosiddetto Forum di cooperazione civile (Cöf nell'acronimo ungherese), un'associazione tecnicamente indipendente ma che di fatto vive in simbiosi con il governo di Budapest, facendo da megafono alla linea politica di Orbán.

Tra i primi 20 annunci politici che sono stati pagati di più in Ue ad aprile, dunque, otto sono ungheresi tra cui il primo, il secondo e il quarto. Di questi otto, cinque sono stati pagati dal Cöf e gli altri tre da Fidesz. Il Centro per la trasparenza pubblicitaria di Google Ads, la fonte da cui sono stati estrapolati questi numeri, fornisce solo degli intervalli, non delle cifre precise, sia per quanto riguarda le visualizzazioni che per le risorse economiche impiegate per "pompare" ogni singolo spot.

La medaglia d'oro l'ha vinta la Kövess minket 2022 Kft, una società legata a quel Cöf che menzionavamo prima, con un video volto a discreditare il politico più in vista dell'opposizione, Péter Magyar: per mandarlo in onda sono stati spesi tra i 38 e i 51mila euro (15-20 milioni di fiorini ungheresi), che hanno garantito all'annuncio oltre 10 milioni di visualizzazioni. Dati analoghi anche per il secondo classificato, un video simile prodotto da Fidesz in cui si attaccano alcuni membri dell'establishment dell'Ue tra cui la presidente uscente della Commissione Ursula von der Leyen.

In termini aggregati, Telex stima che il Cöf abbia speso circa 114mila euro in annunci il mese scorso, cui vanno sommati altri 72mila di Fidesz. Per farsi un'idea del divario rispetto alle risorse messe in campo dall'opposizione del Paese, il sito riporta cifre intorno ai 25mila, 8mila e 6mila euro per gli spot più efficaci dei partiti e candidati che si pongono in alternativa a Fidesz e Orbán. A livello europeo, gli altri annunci politici più pagati a livello europeo sono stati quelli dei liberali di Renew e del Partito popolare europeo (Ppe).

Nel mese di aprile, prosegue Telex, il Cöf è stato il secondo più grande inserzionista politico sulla piattaforma in tutta l'Ue, e Fidesz il quarto. In totale, gli otto annunci pagati da Fidesz e Cöf sono stati riprodotti più di 50 milioni di volte su YouTube. Incrociando queste metriche con le date in cui gli annunci sono stati online (sempre fornite da Google), possiamo inoltre valutare che, in media, ciascuno di questi spot ha ricevuto oltre un milione di visualizzazioni al giorno. Niente male, se si considera che la popolazione totale dell'Ungheria non supera i 10 milioni di abitanti.

Se è vero che nei primi quattro mesi di quest'anno la spesa sostenuta dalla politica ungherese (di tutti i colori) per gli annunci su YouTube ha quasi raggiunto le cifre dell'intero 2023, c'è anche da notare come questo non sia l'apice storico della spesa in questo ambito, che è invece stato raggiunto durante l'ultimo mese della campagna elettorale per le legislative del 2022: a marzo di quell'anno, si è raggiunta la cifra record di 983mila euro, in gran parte sostenuta dall'opposizione – che poi, nonostante ciò, ha comunque perso nelle urne.