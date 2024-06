Nome: Oleg Sentsov.

Nascita: 13 luglio 1976.

Stato: Ucraina.

Attività: regista e sceneggiatore, attivista in difesa dei diritti dei prigionieri ucraini in Russia, già detenuto in una colonia penale di alta sicurezza in Siberia.

Dalla motivazione: ''Regista ucraino incarcerato in Russia, Oleg Sentsov è fonte di ispirazione per le persone oppresse e un simbolo della lotta per il rilascio dei prigionieri politici detenuti in Russia e in tutto il mondo... Nel settembre 2019 Sentsov è stato scarcerato e rinviato in Ucraina. La sua liberazione faceva parte di un accordo tra la Russia e l'Ucraina sullo scambio reciproco di gruppi di prigionieri. In una dichiarazione, il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, ha espresso sollievo e gioia alla notizia della scarcerazione di Sentsov, elogiandolo per il suo coraggio nel resistere alle ingiustizie con dignità''. Premio Sacharov 2018.

Donne e uomini che hanno lottato per la libertà di pensiero:

Andrej Sacharov, Nelson Mandela, Madri di Plaza de Mayo, Oslobođenje, Nurit Peled Elhanan, Izzat Ghazzawi, Asmaa Mahfouz, Ahmed El Senussi, Razan Zaitouneh, Mohamed Bouazizi, Malala Yousafzai, Denis Mukwege, Raif Badawi, Nadia Murad e Lamiya Aji Bashar, Oleg Sentsov, Ilham Tohti, Opposizione democratica in Bielorussia, Alexei Navalny, Il coraggioso popolo ucraino, Jina Mahsa Amini, tutti i vincitori del Premio Sacharov per la libertà di pensiero