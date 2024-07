Il nuovo Parlamento europeo e il giorno della verità per von der Leyen

Next, la newsletter di Europa Today che ogni domenica mattina vi racconta cosa succederà nella settimana europea a venire, oggi a cura di Alfonso Bianchi (per commenti, suggerimenti o critiche scrivete ad alfonso.bianchi@citynews.it)

In cima all'agenda

La carica dei nuovi Mep – A Strasburgo entrano ufficialmente in carica i 720 nuovi eurodeputati, i Mep, Member of the European Parliament. E nella loro Plenaria costitutiva avranno un compito cruciale: votare (o negare) la fiducia in tempi record alla presidente nominata della Commissione europea: Ursula von der Leyen.

Ma prima Metsola – Per i deputati il primo compito in assoluto sarà però quello di eleggere la propria di presidente. Secondo le regole dell'Aula fino alla sua scelta non si possono tenere dibattiti o votazioni. All'apertura dei lavori quindi, martedì 16 luglio alle 10, ci sarà la votazione e non si attendono sorprese: la popolare maltese Roberta Metsola sarà riconfermata al ruolo.

La scelta dei 14 vice - Nella stesa giornata saranno eletti i 14 vicepresidenti e lì i giochi si fanno più incerti, almeno per i Conservatori e riformisti (Ecr) di Meloni. I vice vengono assegnati ai vari partiti in base alla forza numerica dei gruppi politici, i più grandi ne hanno di più, con popolari e socialisti che fanno incetta di queste cariche. Ma da sempre la destra radicale è esclusa.

Il cordone sanitario - La destra in questa legislatura sarà però una e trina. Oltre al gruppo Ecr ci sono anche l'ultradestra dell'Europa delle nazioni sovrane e i Patrioti per l'Europa di Orban, Le Pen e Salvini e. Nonostante questi ultimi siano il terzo gruppo dell'Aula saranno esclusi dalle vicepresidenze in base al cordone sanitario che sarà creato attorno a loro.

Un posto all'Ecr? - Non è ancora chiaro se l'Ecr rientrerà nel cordone o otterrà anche almeno una vicepresidenza. Meloni, e il suo uomo in Europa Procaccini, stanno provando a mostrarsi come la destra radicale ma diplomatica (e anti-russa) e questo, nonostante le critiche alla scelta di von der Leyen, potrebbe aprire le porte a una carica importante.

La ricerca di una conferma – Per l'Ecr si tratterebbe di una conferma dello status quo, in quanto nella legislatura appena conclusa i conservatori si sono assicurati un vicepresidente del Parlamento, il lettone Roberts Zile, e anche un presidente di commissione, il belga Johan Van Overtveldt, perché provenivano dai suoi partiti ritenuti più moderati. Ottenere di meno sarebbe un colpo pesante.

I questori – Dopo i vicepresidenti il Parlamento eleggerà, mercoledì 17 luglio, i cinque Questori. Questi sono responsabili delle questioni amministrative e finanziarie che riguardano direttamente i deputati e le loro condizioni di lavoro.

Le trattative di vdL – Giovedì 18 luglio sarà poi il giorno decisivo per von der Leyen. La popolare tedesca, che sta tenendo incontri con tutti i gruppi tranne l'ultradestra e i Patrioti da una parte, e la sinistra radicale The Left dall'altra, in mattinata terrà un discorso in Aula le cui parole saranno pesate al massimo e già faranno capire come sono andate le trattative e con quali parti dell'Emiciclo ha trovato un accordo.

Numeri stretti – Su 720 deputati vdL ha bisogno del sostegno di almeno 361 di loro. Teoricamente la maggioranza popolari, socialisti e liberali conta 401 membri in Aula, ma con lo scrutinio segreto si prevedono fino a 50 franchi tiratori. Decisiva sarà la scelta dei 53 Verdi ma un appoggio potrebbe venire anche da una parte dello stesso Ecr. Ma Meloni & Company non lo daranno senza ottenere nulla in cambio.

Se ne riparla a settembre? - Pare difficile, seppur non impossibile, che alla fine la fiducia non venga accordata. Se così fosse il Consiglio europeo dovrà poi proporre un nuovo candidato entro un mese, che sarà poi votato dal Parlamento nella sessione prevista per settembre. Sarebbe un vero disastro.

Il nodo Russia – Uno dei nodi principali che decideranno le alleanze della prossima legislatura sarà il sostegno o meno all'Ucraina nella guerra contro la Russia di Putin. Sul tema si terrà il primo dibattito in Aula proprio mercoledì 17 luglio, con il voto della prima risoluzione del nuovo Parlamento sul tema. Occhi puntati sui Patrioti, dopo che Orban ha creato scompiglio nell'Ue con le sue missioni "di pace" in Ucraina, Russia e Cina.

Orban "rimandato" - Mercoledì mattina è prevista anche la dichiarazione del Consiglio europeo e della Commissione sulle conclusioni del Vertice Ue del 27 giugno. Visti i tempi stretti però, nonostante sia iniziata la presidenza di turno ungherese, l'intervento di Orban in Aula dovrebbe esserci durante la sessione di settembre. E lì ne vedremo delle belle.

Altri temi caldi

Il boicottaggio dell'Ungheria – Lunedì 15 e martedì 16 luglio è previsto a Budapest un Consiglio Ue informale dei ministri dell'Energia. Ma i ministri presenti potrebbero essere pochi visto che diversi Stati membri hanno deciso di boicottare gli informali, che si tengono nel Paese con la presidenza di turno, per protestare contro le posizioni di Orban sulla Russia, la sua missione a Mosca e quello che è ritenuto il suo tentativo di utilizzare la presidenza di turno per fini personali.

Letta all'Eurogruppo - L'ex premier Enrico Letta parteciperà alla riunione dell'Eurogruppo di lunedì 15 luglio in un dibattito su come "affrontare le lacune di finanziamento per la competitività dell'eurozona". Letta, autore del rapporto sul Mercato interno presentato nel mese di aprile, ribadirà che la prossima Commissione dovrà puntare a costruire, entro cinque anni, un mercato unico per telecomunicazioni, energia, servizi finanziari e Difesa.

Il deficit dell'Italia – La procedura di infrazione per il deficit eccessivo aperta dalla Commissione europea contro l'Italia e altri sei Paesi membri sarà invece uno dei punti in discussione all'Ecofin di martedì 16 luglio. Non è previsto però un via libera ufficiale al procedimento dai Ventisette, che sarà rimandato a un successivo Coreper. Ma l'ok è scontato.

Le nuove relazioni tra Ue e Uk – Mentre a Strasburgo si decide il destino di von der Leyen, giovedì 18 luglio il nuovo premier britannico, Keir Starmer, ospita i leader dell'Ue e di altri Paesi europei per il vertice della Comunità politica europea a Blenheim Palace, nel Regno Unito. La riunione sarà anche una prima occasione per lanciare segnali di riavvicinamento con il laburista che vuole migliorare le relazioni con Bruxelles dopo gli anni della hard Brexit voluta dai conservatori.

La prima prova del nuovo Parlamento francese – Giovedì 18 luglio alle 15 prima, importante prova per il nuovo Parlamento francese. I 577 deputati dovranno eleggere il loro presidente e senza una maggioranza chiara non sarà facile. Tra i candidati il centrista Charles de Courson, l'ecologista Sandrine Rousseau ma potrebbe essere anche riconfermata Yaël Braun-Pivet, del partito di Macron.

Pausa sui tassi – Dopo il primo e a lungo atteso taglio dei tassi d'interesse del mese di giugno, la Banca centrale europea non sembra destinata a ripetere la mossa. Giovedì 18 luglio l'istituto di Francoforte prenderà una nuova decisione di politica monetaria e con ogni probabilità sceglierà una pausa nei tagli, con la prossima riduzione che non dovrebbe arrivare prima di settembre.

Consiglio Ue

Consiglio Epsco – Martedì 16 luglio Consiglio Ue Occupazione, politica sociale, salute e consumatori. Tra le altre cose i ministri devono approvare gli aspetti occupazionali e sociali delle raccomandazioni specifiche per Paese degli Stati membri.

Consiglio Agricoltura – Lunedì 15 luglio Consiglio Ue Agricoltura, la presidenza ungherese terrà una presentazione pubblica del suo programma di lavoro e delle sue principali priorità ma si discuterà anche di sostenibilità a lungo termine delle zone rurali, con particolare attenzione al ricambio generazionale e agli aspetti demografici.

Consiglio Ue-Giordania - Lunedì 15 luglio 15esima riunione del Consiglio di associazione Ue-Giordania.

Cinque articoli della settimana appena conclusa

Perché l'Europa non sa come gestire "la canaglia" Orbán

Dopo la visita del primo ministro ungherese a Mosca, Bruxelles è in difficoltà e i liberali propongono di sottrargli il semestre europeo. I governi Ue temono però ulteriori ritorsioni e si limitano ad un "boicottaggio"

Nasce il gruppo "Europa delle nazioni sovrane": gli estremisti di destra hanno una nuova casa

Il partito tedesco Afd ha fondato un nuovo gruppo politico al parlamento europeo in collaborazione con eurodeputati di altri 7 Stati. Fondono nazionalismo e xenofobia, in patria sono stati accusati di simpatie filonaziste

Così Giorgia Meloni può essere ancora decisiva: l'ultima carta della premier in Europa

Per von der Leyen sono indispensabili i voti degli eurodeputati per la presidenza della Commissione Ue e cerca sostegno esterno. Antonio Tajani potrebbe aiutarla in cambio di un Commissario

Chi può diventare primo ministro in Francia

La sinistra è spaccata sul nome da proporre: Mélenchon divide, i Verdi non hanno i numeri, un sindacalista può unire ma si tira indietro. Macron potrebbe approfittarne per riconfermare Attal

L'alta finanza batte cassa in Ucraina, l'Ue ai creditori: "Tagliare interessi"

Kiev rischia il default a partire da agosto, ma i grandi fondi di investimento occidentali (per ora) non hanno trovato un accordo con il governo ucraino sulla ristrutturazione del debito