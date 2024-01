Affitti brevi, cosa cambia con il nuovo anno

Come anticipato da oltre un anno, Airbnb ha cominciato a trattenere automaticamente la cedolare secca del 21% direttamente dai compensi degli host per i soggiorni brevi, sostituendosi di fatto all'Agenzia delle entrate per il versamento dell'imposta.

La nuova misura, che traspone una normativa europea, prevede che gli host non professionali che affittano la propria casa (o parti di essa) sulla piattaforma per una locazione breve, cioè inferiore a 30 notti, vadano ora a versare all'erario una ritenuta fiscale del 21% direttamente dai propri ricavi. Con host "non professionali" si intendono coloro che non possiedono una partita Iva e che concedono in locazione agli utenti meno di 5 unità d'alloggio.

L'aliquota sale al 26% dal secondo immobile in affitto (sempre per locazioni brevi), ma gli host potranno scegliere su quale unità applicare il prelievo del 21%. Chi concede alloggi in affitto sulla piattaforma ha tempo fino al 14 gennaio per decidere se usufruire o meno di questa opzione, ma se non si sceglie un'opzione la trattenuta del 21% verrà applicata automaticamente.

Il mercato delle locazioni a breve termine sarà riformato quest'anno come risultato di una nuova direttiva Ue, che imporrà maggiore trasparenza e responsabilità da parte di piattaforme come Airbnb ma anche Booking ed Expedia per tentare di porre un argine ai fenomeni più aggressivi di gentrificazione nei centri turistici europei, uno dei fattori che hanno concorso al vertiginoso aumento dei costi degli affitti negli ultimi anni.

Ora i dati relativi agli affitti turistici, come ad esempio il numero degli ospiti, la durata dei soggiorni, gli introiti e le tasse riscosse, andranno comunicati dalle aziende alle autorità nazionali competenti per la verifica del rispetto delle normative fiscali e urbanistiche applicabili (inclusi, eventualmente, i limiti di giorni fissati dagli enti locali per le locazioni brevi). In caso di violazioni, le piattaforme potranno subire un blocco delle attività, temporaneo o definitivo, o vedersi recapitare una sanzione fino al 10% del fatturato annuo.

Airbnb si è in questo modo adeguata al quadro normativo sulla cedolare secca introdotto nel 2017, contro cui aveva presentato ricorso sia in sede nazionale che europea, perdendo in entrambi i gradi di giudizio.

Il governo Meloni ha previsto l'introduzione del codice identificativo nazionale (Cin) per la registrazione degli immobili in affitto, che verrà rilasciato dal ministero del Turismo dopo che gli host avranno comunicato i dati catastali degli alloggi che intendono mettere in locazione. Precedentemente, la procura di Milano aveva ordinato il sequestro preventivo di 779 milioni di euro al colosso del web lo scorso autunno, relativi alle imposte non versate negli anni compresi tra il 2017 e il 2021, che ammontavano secondo le stime a 3,7 miliardi. L'accordo con l'Agenzia delle entrate aveva poi portato la cifra da versare a 576 milioni, di cui 353 milioni di imposte nette, 174 di sanzioni amministrative e 49 milioni di interessi.

Per l'anno fiscale 2022, l'azienda ha invitato i contribuenti a servirsi del cosiddetto ravvedimento operoso per dichiarare gli introiti sui quali non sono state versate le imposte entro la fine di febbraio, mentre i compensi del 2023 andranno inclusi nella dichiarazione dei redditi di quest'anno.