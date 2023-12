Sarà più semplice confiscare i beni di mafie e terroristi

Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo di principio sulle nuove norme che riguardano il congelamento e la confisca dei beni criminali, rafforzando i poteri a disposizione dell'Unione per contrastare le attività criminose e, soprattutto, recuperare i proventi illeciti da esse derivati. La stretta di Bruxelles inasprisce le regole anche riguardo ai guadagni maturati attraverso la violazione (o l'elusione) di sanzioni e altre misure restrittive imposte dall'Ue.

Nelle speranze dei negoziatori, questa nuova legge rafforzerà le capacità degli Stati membri di combattere la criminalità organizzata e, più specificamente, di recuperare beni e somme rubate. L'accordo politico, raggiunto a livello di trilogo, dovrà ora essere formalmente adottato da entrambe le istituzioni. Tra i reati punibili si annoverano tra l'altro la criminalità organizzata, il terrorismo, il traffico di esseri umani e il contrabbando di droga.

La proposta della Commissione, che risale al 2022, prevedeva una direttiva sul recupero e la confisca dei beni, che stabiliva norme minime comuni per il rintracciamento, l'identificazione, il congelamento, la confisca e la gestione dei beni di origine criminale. Secondo i dati dell'Europol, le organizzazioni criminali accumulano guadagni per oltre 139 miliardi di euro all'anno.

Congelamento e confisca

Con le nuove norme, i governi nazionali saranno tenuti ad adottare le misure necessarie non solo a consentire il congelamento di qualsiasi bene collegato a un reato tra quelli individuati, ma anche a garantire, in caso di condanna definitiva degli imputati, la confisca di tale bene, nonché di tutti i proventi derivanti dal reato in questione. Ciò dovrebbe valere anche nel caso in cui i beni o le proprietà di provenienza criminale siano trasferiti a terzi, almeno quando sia possibile dimostrare che questi ultimi sapevano (o avrebbero dovuto intuire) che lo scopo originario di tali trasferimenti o acquisizioni era proprio quello di evitare la confisca.

Le autorità dei Ventisette dovranno quindi rafforzare le proprie capacità di recupero dei beni, anche al fine di facilitare la cooperazione transfrontaliera tra gli organi polizia e le indagini transnazionali di rintracciamento dei beni, tanto quelle condotte dagli Stati membri quanto quelle della Procura europea. Per svolgere efficacemente questi compiti, le autorità competenti otterranno l'accesso alle banche dati nazionali d'interesse.

Inoltre, in presenza di determinate condizioni sarà possibile effettuare anche la confisca di ricchezze "ingiustificate" nel contesto di un'indagine relativa a reati penali – a patto che un tribunale sia ragionevolmente convinto (se non può stabilirlo con sicurezza) che la proprietà in questione derivi effettivamente da attività criminali.

Infine, i Paesi membri dovranno designare dei soggetti con il compito di gestire le proprietà congelate e confiscate, direttamente o attraverso dei sussidiari. In alcuni casi, ad esempio quando il bene congelato è deperibile, ne sarà consentita la vendita, anche prima della confisca definitiva in seguito a condanna penale.

Giro di vite sulle sanzioni

Le nuove norme si applicheranno anche a chi viola le sanzioni e le altre misure restrittive adottate dall'Unione. Ciò significa che sia gli individui che le società che traggono profitto dall'elusione dei divieti Ue si vedranno confiscare i loro prodotti, proprio come succederà per i cartelli della droga o i trafficanti di esseri umani. Non sembra una coincidenza che l'accordo sia arrivato proprio mentre circolano rapporti di violazioni delle sanzioni imposte dall'Ue e dal G7 nei confronti di funzionari e aziende russe, dall'importazione di prodotti petroliferi all'esportazione di alta tecnologia militare.

Istituire controlli più severi è sicuramente uno strumento a disposizione di Bruxelles per garantire il rispetto del regime sanzionatorio, anche se probabilmente un approccio più efficace sarebbe quello di colmare direttamente le lacune del quadro normativo che stabilisce le sanzioni stesse. Ore contate per i "furbetti" che hanno fatto soldi con l'elusione delle regole comunitarie? Staremo a vedere. Di certo, al Berlaymont c'è chi intende rendere loro la vita difficile.