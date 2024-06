EuroEroi, storie di donne e uomini: chi è Nelson Mandela, vincitore del Premio Sacharov per la libertà di pensiero, assegnato per la prima volta dal Parlamento europeo nel 1988

Dalla motivazione: ''Figura emblematica della lotta contro il razzismo, ha guidato la storica transizione del Sudafrica dall’apartheid a una democrazia inclusiva sul piano razziale e ha promosso le pari opportunità e la pace per tutti. Nelson Mandela era un membro attivo dell'African National Congress e cofondatore del primo studio legale di colore sudafricano e la sua militanza attiva si intensificava a mano a mano che l'apartheid diveniva più opprimente. Nel 1964 è stato condannato all'ergastolo e infine liberato nel 1990, quando il regime dell'apartheid iniziava a cedere alle pressioni internazionali e interne''. Nel 1988 è stato, con il dissidente sovietico Anatolij Marčenko, il vincitore della prima edizione del Premio Sacharov assegnato dal Parlamento europeo. Nel 1990, insieme con l'ultimo presidente bianco del Sudafrica, Frederick de Klerk, Nelson Mandela ha ricevuto il Premio Nobel per la pace.

