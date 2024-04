Quando l'arte urbana fa anche bene all'ambiente: sono i murales "mangia smog"

Arte urbana che rende più bella la città e, al tempo stesso, contribuisce all’ambiente. Come? Grazie ad una vernice speciale di ultima generazione in grado di assorbire le particelle inquinanti. Un esempio tanto virtuoso che ora anche il Comune di Roma, attraverso una delibera comunale approvata lo scorso gennaio, le inserisce negli appalti per i lavori pubblici da eseguire sul proprio patrimonio immobiliare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come funzionano le vernici “mangia smog”

Si chiama Airlite ed è una vernice realizzata rispettando i principi dell'economia circolare in tutte le fasi del suo ciclo di vita. Grazie al processo di fotocatalisi la vernice, applicata sulle pareti al posto di quella tradizionale, crea una concentrazione di elettroni che interagiscono con l’acqua e l’ossigeno presente nell’aria per generare ioni negativi dei radicali ossidanti i quali, combinandosi con le sostanze inquinanti, si trasformano in molecole di vari tipi di sali invisibili e innocui. Ad attivare questo processo è la luce, solare o artificiale.

Il progetto della no profit Yourban 2030 a Roma

Nel corso degli ultimi cinque anni nella città di Roma sono stati realizzati dieci murales “green”, per una superficie totale di 3mila metri quadrati, in grado di neutralizzare l’inquinamento generato da 650 veicoli euro 6 al giorno. Con l'obbiettivo di unire arte, tecnologia e sostenibilità: “E’ come se avessimo piantato 120 alberi in città - sottolinea Veronica De Angelis, presidente e co-fondatrice di Yourban 2030 -. Sono vernici foto catalitiche che quando entrano in a contatto con la luce si attivano generando un processo quasi magico, in grado dissolvere l’inquinamento”.

Nel 2018 Yourban 2030, insieme all'artista Iena Cruz, realizza il primo murales green di Roma in via del Gazometro, uno dei punti più trafficati della Capitale, con il nome “Hunting Pollution”. Poi sono stati realizzato gli altri, collegandoli sempre ad una tematica sociale ed ambientale, tra cui l'opera dello street artist Carlos Atoche per la ricerca contro il tumore al seno nel quartiere di Garbatella e la riqualificazione urbana dei palazzi popolari di Tor Bella Monaca realizzata dal noto e apprezzato Lucamaleonte, con un omaggio alla biodiversità dei mari. “Gli artisti coinvolti si sono da subito resi disponibili al progetto, malgrado sia più complicato usare queste vernici perchè in polvere, da preparare in loco e da utilizzare subito perchè si seccano più rapidamente – spiega De Angelis -. Abbiamo comunque sempre scelto artisti che fossero vicini a temi a noi cari”.

La delibera comunale di Roma

Con l'obbiettivo di rendere il più esteso possibile l’uso della pittura antismog anche tra i soggetti privati, e dopo una prima sperimentazione nel 2007 all’interno del tunnel Umberto I (tra i più inquinati della città), lo scorso 9 gennaio l’Assemblea capitolina ha approvato una delibera che introduce "nelle more istruttorie e di predisposizione di bandi e avvisi pubblici – si legge nel documento, con particolare riferimento ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di competenza pubblica, l'utilizzo prescrittivo, lì dove gli interventi ne prevedessero l'impiego, di apposita tecnologia a base di idropittura foto-catalitica, per interni, e prodotti a base cementizia e principio attivo di biossido di titanio per gli esterni". Una decisione che ha messo d’accordo tutti, maggioranza e opposizione: “Ovviamente ci vorrà i tempi tecnici del caso per adottarla al primo bando utile, ma il messaggio è chiaro, ovvero dare impulso all’uso di un prodotto versatile, dalle grandi potenzialità e ricadute per la sostenibilità atmosferica di Roma”, dice il presidente della commissione Lavori pubblici di Roma Capitale, Antonio Stampete.

Ovviamente per centrare gli obbiettivi in tema di salubrità dell'area indicati dall'Unione europea (ridurre entro il 2050 l'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo a livelli non dannosi per le persone e l'ambiente) questo non basta. L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Gualtieri, sta mettendo in campo diverse misure, su tutte il piano della Ztl fascia verde per i veicoli più inquinanti, per evitare le procedure di infrazione. Ma cogliere l'opportunità data da una nuova tecnologia, come sono appunto le vernici “mangia smog” è certamente una scelta intelligente.