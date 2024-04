Corsi obbligatori per gli eurodeputati contro gli abusi sul posto di lavoro

Se vorranno mantenere i loro incarichi parlamentari, i membri dell'Eurocamera d'ora in poi dovranno seguire dei corsi di formazione obbligatori su una serie di temi che contribuiscono a creare un ambiente di lavoro sano e rispettoso. La stretta sulla condotta degli eurodeputati, che mira a migliorare la qualità della vita professionale dell'intero personale dell'Aula, arriva a poco più di due mesi dal voto per il rinnovo dell'emiciclo di Strasburgo, che si terrà tra il 6 e il 9 giugno prossimi.

La commissione Affari costituzionali del Parlamento europeo ha approvato mercoledì 3 aprile (con 15 voti favorevoli e nove contrari) una relazione che modifica le norme interne dell'Aula e introduce dei nuovi corsi relativi alla gestione dell'ambiente di lavoro che gli eurodeputati dovranno portare a compimento, pena la rimozione dai loro attuali incarichi o l'esclusione da incarichi futuri. La relazione dovrebbe essere presentata durante la "mini plenaria" in calendario per il 10

In sostanza, le norme che stabiliscono la formazione specializzata dovrebbero servire a rafforzare le capacità dell'istituzione nella prevenzione dei conflitti che possono sorgere sul luogo di lavoro, promuovendo una serie di princìpi che favoriscono una "buona gestione" dell'ufficio. Il corso, intitolato "Come creare una squadra valida e ben funzionante", consisterà in cinque moduli, ognuno riguardante un tema specifico: l'assunzione degli assistenti, la gestione efficace della squadra di lavoro (incluse la prevenzione e la risoluzione tempestiva dei conflitti), gli aspetti amministrativi dell'assistenza parlamentare, gli aspetti finanziari e la prevenzione delle molestie.

Per chi non dovesse completare il percorso di formazione entro sei mesi dall'elezione scatterebbero delle sanzioni, tra le quali spicca l'impossibilità di ottenere cariche parlamentari (ad esempio la presidenza di una commissione o l'ufficio di presidenza dell'Aula), di essere nominati in qualità di relatori per un dossier legislativo e di partecipare ad una delegazione ufficiale del Parlamento o a negoziati interistituzionali (come i triloghi). Deroghe a questa regola, che entrerà in vigore a partire dalla prossima legislatura, sono previste in casi eccezionali, oppure per chi ha già seguito tali corsi in passato (la formazione, cioè, vale una tantum).

La revoca di una carica elettiva verrà decisa dalla Conferenza dei presidenti (un organo composto dal presidente dell'Aula e i capigruppo dei gruppi politici) a maggioranza di tre quinti (che deve rappresentare almeno tre diversi gruppi), e dovrà essere votata dalla plenaria del Parlamento con una doppia soglia: perché la mozione sia accolta deve raccogliere a almeno i due terzi dei voti espressi, i quali devono inoltre rappresentare la maggioranza assoluta di tutti i deputati. Funzionerà allo stesso modo anche per i relatori, ma la decisione finale andrà presa dalla commissione competente.

La relatrice del provvedimento, la socialdemocratica tedesca Gabriele Bischoff, ha dichiarato: "La prevenzione è fondamentale, perché ci permette di affrontare i problemi in modo proattivo, e la formazione obbligatoria rafforza il nostro impegno per un luogo di lavoro in cui la dignità di tutti è rispettata e protetta", aggiungendo che in materia di molestie sul posto di lavoro l'Aula di Strasburgo deve adottare "un approccio di tolleranza zero".