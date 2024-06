Nome: Malala Yousafzai.

Nascita: 12 luglio 1997.

Stato: Pakistan.

Attività: insegnante, blogger, attivista, è la più giovane vincitrice del Premio Sacharov e del Premio Nobel per la pace.

Dalla motivazione: ''La battaglia di Malala per l'istruzione ha avuto inizio quando, a undici anni, scriveva un diario anonimo online sulla vita di una scolara sotto il regime dei talebani nella valle dello Swat, in Pakistan. Nel 2009 i talebani decretavano la chiusura di tutte le scuole femminili, mentre l'esercito pachistano cercava di contrastarli per mantenere il controllo. Malala è stata costretta insieme alla famiglia a lasciare la sua città sotto assedio, mentre la scuola che frequentava è stata ridotta in rovine''. Premio Sacharov 2013 e Premio Nobel per la pace 2014.

Donne e uomini che hanno lottato per la libertà di pensiero:

Andrej Sacharov, Nelson Mandela, Madri di Plaza de Mayo, Oslobođenje, Nurit Peled Elhanan, Izzat Ghazzawi, Asmaa Mahfouz, Ahmed El Senussi, Razan Zaitouneh, Mohamed Bouazizi, Malala Yousafzai, Denis Mukwege, Raif Badawi, Nadia Murad e Lamiya Aji Bashar, Oleg Sentsov, Ilham Tohti, Opposizione democratica in Bielorussia, Alexei Navalny, Il coraggioso popolo ucraino, Jina Mahsa Amini, tutti i vincitori del Premio Sacharov per la libertà di pensiero