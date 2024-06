Dalla motivazione: '' Le Madri di Plaza de Mayo hanno guidato un movimento pacifico di resistenza contro la dittatura militare e la repressione in Argentina in risposta alla sparizione forzata e alla tortura di oppositori politici. Il movimento è nato il 30 aprile 1977, quando quattordici madri hanno inscenato la prima protesta nella Plaza de Mayo davanti alla Casa Rosada, il palazzo presidenziale. Nonostante fosse loro intimato di disperdersi, alcune madri coraggiose hanno iniziato a camminare lentamente, tenendosi a braccetto, intorno alla piazza. Ogni settimana altre madri si univano alle proteste, mentre attivisti di sinistra e persone accusate di collaborare con loro continuavano a sparire''. Premio Sacharov 1992.

