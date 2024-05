Europee 2024: i candidati nella circoscrizione Nord Ovest

Alle europee del prossimo 8 e 9 giugno, l'Italia eleggerà 76 deputati all'Aula di Strasburgo: è il terzo contingente nazionale più corposo dopo quelli tedesco e francese (96 e 81 europarlamentari rispettivamente). Europa Today ha raccolto per voi i candidati di ogni lista che troverete sulla scheda elettorale, circoscrizione per circoscrizione. Per una guida più completa al voto, rimandiamo a questo vademecum con tutte le informazioni fondamentali sulle elezioni.

Nella circoscrizione Nord Ovest votano gli elettori di Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria e Lombardia, i quali eleggono 20 eurodeputati sui 76 totali. Di seguito le liste dei principali partiti e alleanze che si presentano al voto.

Fratelli d'Italia

Nella lista di Fratelli d'Italia gli elettori della circoscrizione nordoccidentale troveranno questi nomi: Giorgia Meloni detta Giorgia (leader del partito nonché Presidente del Consiglio) in posizione di capolista, seguita dagli eurodeputati uscenti Carlo Fidanza, Pietro Fiocchi e Vincenzo Sofo. Sulla scheda presenti inoltre Vincenzo Amich, Patrizia Baffi, Stefano Balleari, Federica Barbero, Marco Colombo, Giovanni Crosetto, Eleonora Frigerio, Franco Giancarlo, Giovanna Giolitti, Paolo Inselvini, Lara Magoni, Mario Mantovani, Elena Nai, Federica Picchi, Antonella Tosi e Mariateresa Vivaldini.

Lega

Rimanendo all'interno dell'attuale governo, ci sarà quindi la lista del Carroccio. Oltre al generale Roberto Vannacci, presente in ultima posizione, ci saranno diversi europarlamentari (Silvia Sardone, Alessandro Panza, Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia, Angelo Ciocca e Oscar Lancini) e poi Francesco Bruzzone, Simona Bordonali, Alessia Borroni, Eraldo Botta, Marco Cozzi, Alessandro Fermi, Dino Ganelli, Elena Lucchini, Giovanni Malanchini, Cristina Patelli, Lorenza Rosso, Astrid Sento e Silvana Snider.

Forza Italia e Noi moderati

Terza gamba della maggioranza sarà la lista di Forza Italia che si presenta insieme a Noi moderati. Sulla scheda ci sarà il nome del vicepremier Antonio Tajani, accompagnato da quello di alcuni eurodeputati dell'attuale legislatura (Massimiliano Salini e Stefania Zambelli), dall'azzurra "ritrovata" (dopo la breve parentesi terzopolista) Letizia Moratti e inoltre da Paolo Damilano, Andrea Costa, Roberto Cota, Laura D'Incalci, Firial Cherima Fteita, Gustavo Gili, Luigi Grillo, Clara Marta, Laura Menardi, Dina Nobili, Matteo Passoni, Silvia Piani, Claudia Porchietto, Marco Reguzzoni, Beatrice Rizzi e Giuseppe Romeo.

Partito democratico

Passando alle opposizioni, il Partito democratico candida come capolista in questa circoscrizione Cecilia Strada, figlia del fondatore di Emergency Gino, seguita da alcuni membri dell'Eurocamera già in quota dem (Brando Benifei, Irene Tinagli, Patrizia Toia) e da un'altra eurodeputata che invece approda alla delegazione Pd dai Verdi, cioè Eleonora Evi (eletta nel 2019 con il M5s). Sulla scheda elettorale presenti inoltre i nomi pesanti di Alessandro Zan e Giorgio Gori, insieme a quelli di Antonella Parigi, Pierfrancesco Maran, Davide Mattiello, Elena Accossato, Emanuele Fiano, Monica Romano, Fulvio Centoz, Lucia Artusi, Fabio Pizzul, Donatella Alfonso, Luca Jahier, Paola Giudiceandrea e Fabio Bottero.

Movimento 5 stelle

Per i pentastellati non ci sarà la candidatura del leader Giuseppe Conte in nessuna circoscrizione. Nel collegio nordoccidentale la capolista sarà l'eurodeputata uscente Maria Angela Danzì, seguita da Gaetano Pedullà, Antonella Pepe, Sean Sacco, Ester Luisa Lanfranchi, Giorgia Allario, Daniela Gobbo, Simone Verni, Paola Mazzola, Elena Calogero, Isabella Parini, Fabio Romano, Carolina Sala, Luca Colombo, Fabio Aleotti, Mariangela Sturaro, Denis Nunga Lodi, Claudio Volpe, Jean-François Camille Boudard e Fabrizio Bertolami.

Verdi e sinistra

L'Alleanza verdi e sinistra (Avs) replicherà alle europee il modello unitario che segue in Italia, presentando i candidati in una lista unica per l'emiciclo di Strasburgo. Capolista Ilaria Salis, la maestra detenuta a Budapest per la presunta aggressione a dei neonazisti, seguita da nomi importanti come l'ex sindaco di Roma Ignazio Marino, l'ex primo cittadino di Riace Domenico Lucano (detto Mimmo) e l'eurodeputato uscente Massimiliano Smerigilio (tra i fondatori di Articolo uno). In lista anche Benedetta Scuderi, Giovanni Mori, Arianna Bettin, Mario Salomone, Andrea John Dejanaz, Stefano Apuzzo, Andrea Cena, Daniele Cicala, Simona Cosso, Angela Fedi, Erica Innisi, Simona Merisi, Chiara Minelli, Suad Omar Sheikh Esahaq (detta Su), Jessica Todaro (detta Jessica Todaro Bellinati) e Giorgio Vacchiano.

Stati uniti d'Europa

La lista unitaria di Italia viva, +Europa, Partito socialista, Radicali, L'Italia c'è e Libdem ha messo capolista nella circoscrizione nordoccidentale Emma Bonino, leader di +Europa e volto storico dei radicali italiani, mentre a chiudere la rosa di candidati c'è Matteo Renzi, ex premier e leader di Iv. Presenti inoltre Gianfranco Librandi, Raffaella Paita (detta Lella), Marco Taradash, Paolo Giovanni Micheli, Alessandro Cecchi Paone, Patrizia De Grazia, Enrica Cattaneo, Nadia Gallo, Maria Mikaelyan, Vittorio Barazzotto, Matteo Di Maio, Federico Rossi, Simona Emanuela Anna Carolina Viola, Luca Perego, Davide Falteri, Daria De Luca, Alessandra Franzi e Antonella Soldo.

Azione

L'altra lista del centro liberale è quella di Azione (denominata "Siamo europei"), dove Carlo Calenda si candida in ventesima posizione mentre la capolista nordoccidentale è Elena Bonetti. Gli altri nomi sono Giuseppe Zollino, Mariapia Abbracchio, Alessandro Tommasi, Caterina Avanza, Cuno Jakob Tarfusser, Daniela Di Cosmo, Daniele Nahum, Simonetta Fiaccadori, Leonardo Lotto, Antonella Girardi, Federico Giacobbe, Cristina Lodi, Riccardo De Giorgi, Marina Lombardi, Salvatore Carrara, Laura Marchini, Giovanni Barosini e Federica Valcauda.

Pace terra e dignità

Da ultimo c'è il listone "antisistema" della sinistra radicale, guidato da Michele Santoro e in cui compaiono anche Benedetta Sabene, Raniero Luigi La Valle, Ginevra Bompiani, Anna Bruna Camposampiero, Marina Castellano, Fiammetta Cucurnia, Angelo d'Orsi, Federico Dolce, Tiare Gatti Mora, Maria Rita Lagostena, Piergiorgio Odifreddi, Bice Parodi, Enrico Peyretti, Giorgio Rivolta, Cristian Romaniello, Paolo Rossi, Noor Shihadeh, Elena Urgnani e Nicolai Verjbitkii detto Nicolai Lilin.