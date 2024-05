Europee 2024: i candidati nella circoscrizione Nord Est

Alle europee del prossimo 8 e 9 giugno, l'Italia eleggerà 76 deputati all'Aula di Strasburgo: è il terzo contingente nazionale più corposo dopo quelli tedesco e francese (96 e 81 europarlamentari rispettivamente). Europa Today ha raccolto per voi i candidati di ogni lista che troverete sulla scheda elettorale, circoscrizione per circoscrizione. Per una guida più completa al voto, rimandiamo a questo vademecum con tutte le informazioni fondamentali sulle elezioni.

Nella circoscrizione Nord Est votano gli elettori di Veneto, Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, i quali eleggono 15 eurodeputati sui 76 totali. Di seguito le liste dei principali partiti e alleanze che si presentano al voto.

Fratelli d'Italia

Nella lista di Fratelli d'Italia gli elettori della circoscrizione nordorientale troveranno questi nomi: Giorgia Meloni detta Giorgia (leader del partito nonché Presidente del Consiglio) in posizione di capolista, seguita dall'eurodeputato uscente Sergio Antonio Berlato. Presenti inoltre Alessia Ambrosi, Antonella Argenti, Silvia Bolla, Stefano Cavedagna detto Cavedania, Alessandro Ciriani, Elena Donazzan, Guglielmo Garagnani, Valeria Mantovan, Maddalena Morgante, Anna Olivetti, Lucas Pavanetto, Daniele Polato e Piergiacomo Sibiano detto Piga.

Lega

Nella lista del Carroccio il generale Roberto Vannacci è penultimo, mentre i primi quattro sono tutti europarlamentari uscenti: Paolo Borchia, Elena Lizzi, Alessandra Basso e Rosanna Conte. A seguire ci sono Anna Cisint, Stefano Bargi, Roberta Conti, Arianna Lazzarini, Alessandro Manera, Morena Martini, Emiliano Occhi, Roberto Paccher, Roberto Pizzoli e Stefano Zannier.

Forza Italia e Noi moderati

La lista di Forza Italia e Noi moderati si apre col vicepremier Antonio Tajani in qualità di capolista e l'eurodeputato uscente Matteo Gazzini in quarta posizione. Gli altri nomi sono Sandra Savino, Flavio Tosi, Matteo Gazzini, Rosaria Tassinari, Cristina Andretta, Giampiero Avruscio, Antonio Cenini, Francesco Coppi, Arianna Corroppoli, Isabella Dotto, Bruno Molea, Deborah Onisto, Antonio Platis e Alessandra Servidori.

Partito democratico

Passando alle opposizioni, il Partito democratico candida come capolista in questa circoscrizione il governatore dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, insieme alle eurodeputate Elisabetta Gualmini e Alessandra Moretti, mentre un altro nome conosciuto è quello di Alessandro Zan. Nella lista dem presenti anche Annalisa Corrado, Ivan Pedretti, Sara Vito, Sara Ferrari, Antonio Mumolo, Giuditta Pini, Marcello Saltarelli, Silvia Panini, Lorenzo Gennari, Paola Gazzolo e Andrea Zanoni.

Movimento 5 stelle

Per i pentastellati non ci sarà la candidatura del leader Giuseppe Conte in nessuna circoscrizione. Nel collegio nordorientale la capolista sarà l'eurodeputata uscente Sabrina Pignedoli, seguita da Ugo Biggeri, Martina Pluda, Cinzia Morsiani, Paola Gori, Maria Angela Ferri, Giacomo Zattini, Paolo Bernini, Mohamad Kamel Malak, Stefania Braghetta, Rada Bolognesi, Fulvia Panza, Diego Nicolini, Andrea Bardin e Cesidio Antidormi.

Verdi e sinistra

L'Alleanza verdi e sinistra (Avs) replicherà alle europee il modello unitario che segue in Italia, presentando i candidati in una lista unica per l'emiciclo di Strasburgo. Capolista Cristina Guarda, seguita dall'ex sindaco di Riace Domenico Lucano (detto Mimmo), Brigitte Foppa, Nicola Dall'Olio, Jessica Veronica Cugini, Alessandro Franceschini, Francesca Caprini, Stefano Dall'Agata, Alessandra Filippi, Giulia Giorgi, Alessandra Mion, Emnauel Oian, Jessica Todaro (detta Jessica Todaro Bellinati), Paolo Trande e Francesco Gonella.

Stati uniti d'Europa

La lista unitaria di Italia viva, +Europa, Partito socialista, Radicali, L'Italia c'è e Libdem ha messo capolista nella circoscrizione nordorientale Graham Robert Watson, seguito da Antonella Soldo, Giulia Pigoni, Davide Bendinelli, Gabriella Chiellino, Muharem Saljihu (detto Marco), Maria Laura Moretti, Giorgio Pasetto, Francesco Bragagni, Marina Sorina, Luigi Giordani, Fabio Valcanover, Aurora Pezzuto, Nicola Cesari e Katerina Shmorhav (detta Katya).

Azione

L'altra lista del centro liberale è quella di Azione (denominata "Siamo europei"), dove Carlo Calenda si candida come capolista nordoccidentale seguito dall'ex ministra alle Pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti e dall'ex primo cittadino di Parma Federico Pizzarotti. Gli altri nomi sono Lara Bisin, Mario Raffaelli, Stefania Cargioli, Giovanni Poggiali, Silvia Fattore, Carlo Pasqualetto, Valeriana Maria Masperi, Riccardo Mortandello, Giuditta Righetti, Paul Köllensperger, Federica Sabbati e Umberto Costantini.

Pace terra e dignità

Da ultimo c'è il listone "antisistema" della sinistra radicale creato da Michele Santoro. Sulla lista compaiono Raniero La Valle, Benedetta Sabene, Michele Santoro, Khaled Al Zeer, Valeria Allocati, Pier-Giorgo Ardeni, Ginevra Roberta Bompiani, Fiammetta Cucurnia, Francesco Di Matteo, Dario Dongo, Luigi Gallo, Alessandra Guerra, Paolo Rossi, Electra Stamboulis e Elisa Tavaglini.